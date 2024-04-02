Організація з надання гумдопомоги Газі припинила роботу після загибелі 7 працівників від авіаудару
У вівторок, 2 квітня, неприбуткова організація World Central Kitchen призупинила свою діяльність у Газі та регіоні після загибелі 7 її співробітників в результаті авіаудару
Про це повідомляє The New York Times.
"Сьогодні (у понеділок - ред.) WCK втратила кількох наших сестер і братів в результаті авіаудару ЦАХАЛу в Газі, - заявив Хосе Андрес, засновник організації. - Ізраїльський уряд повинен припинити ці невибіркові вбивства. Він повинен припинити обмежувати гуманітарну допомогу, припинити вбивати цивільних і гуманітарних працівників, припинити використовувати їжу як зброю".
Пізніше організація заявила, що команда виїжджала зі складу в центральній частині Гази на двох броньованих автомобілях після розвантаження гуманітарної продовольчої допомоги. За словами представників WCK, конвой був обстріляний, попри те, що його пересування було скоординоване з ізраїльськими військовими.
У відповідь ізраїльські військові заявили, що "проводять ретельне розслідування на найвищому рівні, щоб з'ясувати обставини цього трагічного інциденту".
Виконавчий директор неприбуткової організації Ерін Гор заявила, що співробітники групи були вбиті в результаті "цілеспрямованої атаки" ізраїльських військових.
За даними World Central Kitchen, семеро загиблих були громадянами Австралії, Польщі, Великої Британії, США, Канади та Палестини.
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе ідентифікував одну з жертв як Зомі Франкком, громадянку Австралії й співробітницю World Central Kitchen.
"Ми хочемо повної відповідальності за це, тому що це трагедія, яка ніколи не повинна була статися. Правда полягає в тому, що це виходить за рамки будь-яких розумних обставин", - підкреслив він, додавши, що його уряд викликав посла Ізраїлю в Австралії.
-
2 квітня стало відомо, що представництво Ірану у столиці Сирії було майже повністю зруйноване внаслідок ізраїльського авіаційного удару – загинули шестеро людей. За останніми даними, жертвами атаки стали щонайменше кілька дипломатів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.99 Купівля 38.99Продаж 39.5
- EUR Купівля 42.04Продаж 42.87
- Актуальне
- Важливе