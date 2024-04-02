Організація з надання гумдопомоги Газі припинила роботу після загибелі 7 працівників від авіаудару

Про це повідомляє The New York Times.

"Сьогодні (у понеділок - ред.) WCK втратила кількох наших сестер і братів в результаті авіаудару ЦАХАЛу в Газі, - заявив Хосе Андрес, засновник організації. - Ізраїльський уряд повинен припинити ці невибіркові вбивства. Він повинен припинити обмежувати гуманітарну допомогу, припинити вбивати цивільних і гуманітарних працівників, припинити використовувати їжу як зброю".

Пізніше організація заявила, що команда виїжджала зі складу в центральній частині Гази на двох броньованих автомобілях після розвантаження гуманітарної продовольчої допомоги. За словами представників WCK, конвой був обстріляний, попри те, що його пересування було скоординоване з ізраїльськими військовими.

У відповідь ізраїльські військові заявили, що "проводять ретельне розслідування на найвищому рівні, щоб з'ясувати обставини цього трагічного інциденту".

Виконавчий директор неприбуткової організації Ерін Гор заявила, що співробітники групи були вбиті в результаті "цілеспрямованої атаки" ізраїльських військових.

За даними World Central Kitchen, семеро загиблих були громадянами Австралії, Польщі, Великої Британії, США, Канади та Палестини.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе ідентифікував одну з жертв як Зомі Франкком, громадянку Австралії й співробітницю World Central Kitchen.

"Ми хочемо повної відповідальності за це, тому що це трагедія, яка ніколи не повинна була статися. Правда полягає в тому, що це виходить за рамки будь-яких розумних обставин", - підкреслив він, додавши, що його уряд викликав посла Ізраїлю в Австралії.