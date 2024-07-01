Південна Корея заявила, що КНДР здійснила два запуски ракет, один з них невдалий

Про це повідомляє ABC News.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, ракети були запущені з інтервалом у 10 хвилин з міста Чанджон на південному сході країни. Перша ракета пролетіла 600 км, а друга - 120 км.

Як зазначив речник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сун Чжун, друга ракета на початковій стадії польоту, ймовірно, зазнала відхилення від заданої траєкторії польоту. На його думку, якби ракета вибухнула, її уламки, скоріш за все, розлетілися б по землі, хоча одразу не було повідомлено про жодні пошкодження. Лі додав, що наразі проводиться додатковий аналіз другого запуску ракети.

Південна Корея засудила ці випробування як провокацію, що становить загрозу миру на півострові. Країна підтвердила свою готовність до відбиття будь-яких агресивних дій з боку Півночі у співпраці зі своїм союзником, США.