Південна Корея заявила, що КНДР здійснила два запуски ракет, один з них невдалий
У понеділок, 1 липня, південнокорейські військові заявили, що Північна Корея здійснила запуск двох балістичних ракет, але один з них, ймовірно, пройшов невдало
Про це повідомляє ABC News.
За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, ракети були запущені з інтервалом у 10 хвилин з міста Чанджон на південному сході країни. Перша ракета пролетіла 600 км, а друга - 120 км.
Як зазначив речник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сун Чжун, друга ракета на початковій стадії польоту, ймовірно, зазнала відхилення від заданої траєкторії польоту. На його думку, якби ракета вибухнула, її уламки, скоріш за все, розлетілися б по землі, хоча одразу не було повідомлено про жодні пошкодження. Лі додав, що наразі проводиться додатковий аналіз другого запуску ракети.
Південна Корея засудила ці випробування як провокацію, що становить загрозу миру на півострові. Країна підтвердила свою готовність до відбиття будь-яких агресивних дій з боку Півночі у співпраці зі своїм союзником, США.
- 26 червня Північна Корея випустила балістичну ракету, яка вийшла з ладу під час польоту невдовзі після старту. США та союзники занепокоєні спробою продемонструвати силу після того, як КНДР уклала військову угоду з Росією.
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