Північна Корея готується до масштабного військового параду

Про це повідомляє південнокорейське медіа Youhap News. Є припущення, що китайський лідер Сі Цзіньпін може відвідати Пхеньян для участі в майбутньому заході.

Традиція святкувань

Північ відзначає річницю заснування партії 10 жовтня, проводячи масштабні військові паради та гімнастичні виступи кожні п’ять і десять років. Минулі паради відзначалися величезною кількістю військової техніки, синхронними маршами солдатів та видовищними нічними виступами, що демонструють військову потугу країни.

"З початку липня за допомогою супутникових знімків на полі військового параду поблизу аеропорту Мірім у Пхеньяні було виявлено особовий склад, обладнання та транспортні засоби", – повідомило джерело інформаційному агентству, посилаючись на супутникові знімки.

За словами джерел, масштаби мобілізації цього разу перевищують підготовку до парадів останніх років. Це дає підстави вважати, що ювілейні урочистості будуть особливо видовищними.

Як пройшов парад у 2023 році

Останній великий парад відбувся у вересні 2023 року з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР. Він пройшов у нічний час, що додало йому ефектності.

На головній площі Пхеньяна продемонстрували танки нового покоління, бронетранспортери та різні типи ракет, зокрема балістичні. Тисячі солдатів пройшли у злагодженому марші, а вся техніка була підсвічена прожекторами та світлодіодними елементами, створюючи атмосферу "живого панно". Також відбувся масовий гімнастичний виступ, під час якого учасники утворювали символи партії та держави.

Цей парад називали одним із найбільш видовищних за останнє десятиліття.

Міжнародний вимір

Цьогорічна 80-та річниця може отримати особливе політичне значення. Є припущення, що на парад запросять іноземних високопосадовців. Серед імовірних гостей — президент Китаю Сі Цзіньпін.

На початку вересня під час військового параду в Пекіні китайський лідер підкреслив свій намір розвивати "обмін на високому рівні" з Кім Чен Ином. Це підживлює спекуляції, що його поява в Пхеньяні стане символом підтримки та зміцнення зв’язків між двома країнами.

Парад 2025 року може стати демонстрацією нових озброєнь і сигналом про військову силу КНДР, поєднуючи внутрішнє святкування з елементами зовнішньої політики, зазначають оглядачі.