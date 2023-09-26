Від балістичних ракет до танків: Південна Корея провела масштабний військовий парад
У вівторок Південна Корея продемонструвала свою військову потужність, організувавши перший за десятиліття масштабний парад. На вулицях Сеула були представлені різні види зброї, включаючи танки та балістичні ракети, як відповідь на погіршення стосунків з КНДР
Про це інформує Reuters.
Країна святкує День Збройних сил, який зазвичай не має великого розголосу порівняно з величними заходами, які Північна країна організовує під керівництвом лідера Кім Чен Ина, де демонструють стратегічну зброю, наприклад міжконтинентальні балістичні ракети.
На параді представили різні види зброї, зокрема танки та балістичні ракети. До них доєдналися 300 з 28 500 американських солдатів, які дислоковані в країні. Основною подією став двокілометровий марш через центральну частину Сеула, яка є головним торговим і бізнес-районом, до історичного району Кванхвамун, де розташований величний палац.
У своїй промові на авіабазі у столиці президент Юн Йоль застеріг Пхеньян від застосування ядерної зброї й пообіцяв збільшити підтримку військових і оборонної промисловості.
"Якщо Північна Корея застосує ядерну зброю, з її режимом буде покінчено з переважною реакцією альянсу ROK - США (ROK - ініціали офіційної назви Півдня, Республіки Корея, - ред.)", - сказав Юн, звертаючись до військових.
Люди стояли на вулицях попри дощ, щоб побачити рідкісний показ військової техніки зблизька, плескали й кричали, коли проходили військовослужбовці, танки, ракети та підводний дрон.
Повідомляється, що деякі активісти протестували біля місця проведення параду, звинувачуючи уряд у поглибленні конфлікту, тримаючи в руках плакат з написом "Зупиніть гонитву озброєнь".
- Нагадаємо, 26 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся у Пхеньяні з очільником міноборони Північної Кореї Кан Сун Намом. Під час зустрічі вони нібито обговорили плани розвитку військової співпраці між РФ та КНДР.
- Тоді Кім Чен Ин у КНДР показав Шойгу заборонені резолюцією Радбезу ООН балістичні ракети.
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