Світ побачив перший тизер фільму "Тор: Любов і грім" від Marvel Studios
Marvel Entertainment показав перший тизер супергеройської стрічки "Тор: Любов і грім"
Marvel Entertainment оприлюднив тизер фільму на своєму Youtube-каналі.
Ролик з кадрами четвертого фільму про пригоди Тора є тизером до фільму, що має вийти у прокат 8 липня цього року та буде продовженням стрічки "Тор 3: Раґнарок" (2017).
За дві години тизер до кінострічки переглянули більш ніж 4,5 млн.
Нагадаємо, Marvell, Walt Disney Company, Johnson Controls та ще декілька компаній долучились до цифрових санкцій проти Росії та Білорусі.
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