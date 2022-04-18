Світ побачив перший тизер фільму "Тор: Любов і грім" від Marvel Studios

Marvel Entertainment оприлюднив тизер фільму на своєму Youtube-каналі.



Ролик з кадрами четвертого фільму про пригоди Тора є тизером до фільму, що має вийти у прокат 8 липня цього року та буде продовженням стрічки "Тор 3: Раґнарок" (2017).



За дві години тизер до кінострічки переглянули більш ніж 4,5 млн.

Нагадаємо, Marvell, Walt Disney Company, Johnson Controls та ще декілька компаній долучились до цифрових санкцій проти Росії та Білорусі.