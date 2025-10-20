Почав розробляти 4 роки тому: Трамп анонсував зброю, "про яку люди навіть не знають"
Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати зберігають перевагу над Китаєм у більшості сфер військової потуги та володіють секретними видами озброєнь
Про це президент США Дональд Трамп розповів під час зустрічі у Білому домі, передає Clash Report.
Трамп наголосив на перевагах США у військовій сфері.
"Ми значно випереджаємо Китай у військовому плані. Ми попереду у всіх видах військової сили — крім кораблів — але ми їх наздоженемо", - сказав він.
Крім того, президент стверджує, що американська сторона має технології, про існування яких іншим невідомо.
"У нас є зброя, про яку люди навіть не знають. Я почав їх розробляти чотири роки тому", — зазначив Трамп, не вдаючись у подробиці щодо типу чи призначення цих розробок.
- 30 вересня Трамп заявив, що США зберігають значну військову перевагу над Росією та Китаєм, зокрема у сфері підводного флоту, хоча визнав, що ці країни поступово скорочують відставання.
