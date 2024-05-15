Політично Китаю вигідна поразка Заходу, - директор Центру близькосхідних досліджень Семиволос

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Стратегія Китаю зрозуміла. Якщо для країни США, це супротивник, явно не партнер, то ключове завдання Китаю - по можливості відірвати Європу від США. Тому маршрут візиту голови Китаю Сі Цзіньпіна в Європу був доволі красномовний. Тобто Франція агітує за посилення ролі Європи в рамках можливого приходу до влади у США Дональда Трампа, який займається ізоляціонізмом. А це на руку Китаю. Інша річ, що у відповідь європейці хотіли б бачити певні зрушення китайської позиції. Поки що ми цього не побачили або принаймні з того, що відомо, не почули", - зазначив він.

Китай буде намагатися відокремити політику від економіки. Однак, США ймовірно будуть намагатися переконати Сі Цзіньпіна, що подальше зближення РФ буде шкодити, - зауважив Семиволос.

"Китай залишається на своїх позиціях. Ніяких змін публічно, під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, ми не почули. А отже, Китай буде намагатися відокремити політику від економіки. Наскільки це вдасться, це велике питання, особливо зараз. Ми бачимо, що США вже запроваджують нові санкції, а потім запроваджують нові митні правила для китайської продукції. Також є непрямі санкції, які застосовуються до китайських банків, що працюють з РФ. Ми побачили вже певний ефект. Стосовно стратегії взаємодії з Китаєм, з одного боку, це запровадження непрямих санкцій, з іншого - спроба, все ж таки, переконати Сі Цзіньпіна в тому, що подальше зближення з Москвою буде лише шкодити китайським інтересам", - додав він.