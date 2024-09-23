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Головна Світ Політика Заходу і США полягає в тому, щоб не напружувати Путіна: політтехнолог Загородній про вихід України з базового сценарію
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Політика Заходу і США полягає в тому, щоб не напружувати Путіна: політтехнолог Загородній про вихід України з базового сценарію

Тетяна Нижник
23 вересня, 2024 понедiлок
18:08
Світ Володимир Зеленський та Джо Байден

Поки Путін при владі, війна буде тривати, він не збирається вести перемовини з Україною

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Таку думку висловив політтехнолог, керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній в етері телеканалу "Еспресо".

"На жаль, поки що політика Заходу і США полягає в тому, щоб не дуже напружувати Путіна, щоб Росія залишилася цілісною і стабільною державою. Україна повинна виходити з базового сценарію, що Україні не дадуть достатньо зброї для перемоги. Нам будуть давати по крапельці, як це зараз відбувається. Але їхня позиція — не давати Україні зброї для перемоги. Для втримання фронту — так, воно в принципі так відбувається, і скоріш за все, так і буде надалі. Тому ми повинні з цього базового сценарію виходити. Ми зможемо його зламати, коли самі будемо виготовляти достатню кількість зброї, щоб, наприклад, ATACMS були вже не потрібні, якщо виходити з ракет малої дальності. Щоб не бігати за дозволами, Україні потрібно напружуватися. Тому що Захід побудований так: чим більше будеш виробляти сам, тим більше тобі будуть допомагати, бо допомагають сильним та самодостатнім", - зазначив він.

Сьогодні суспільство повинне сконцентруватися над національною ідеєю, зокрема, над власним ВПК, і вимагати від уряду збільшення його фінансування. Якщо Україна буде виробляти зброю у відповідних темпах, то зможе вибити РФ з війни вже зимою цього року, - сказав Загородній.

"Гроші в країні є, як би вони не говорили. Якщо ж грошей немає, то дайте можливість експортувати зброю. Про це вже давно говорять, але цього досі немає. Зброярі тільки в перший рік на 1 млрд доларів зроблять експорт, на 200 млрд грн сплатять податки всередині країни, і податки не треба буде підвищувати, як це відбувається зараз. Потрібно забезпечити секретність підприємств ВПК, щоб заходили підприємства, в тому числі іноземні, фінансування військових ризиків в тому числі. Також досі немає довгострокових контрактів для виробників зброї. Якщо це все врахувати, ми будемо спокійніше ставитися до того, хто буде президентом у США, і будемо впевнено себе почувати. Ми отримаємо можливість швидкої перемоги, не у 2026 чи 2027 році. Якщо Україна буде виробляти в таких темпах зброю, то зможе вибити Росію з війни вже цією зимою. Для цього потрібно, щоб за наявності тих ресурсів, які є, створити блекаут в Москві", - пояснив він.

За словами політтехнолога, поки Путін при владі, війна буде тривати. Він не збирається вести перемовини з Україною. Це все "розвод" і брехня.

"Путін збирається вести перемовини зі США стосовно України. Позицію Путін свою сказав ще напередодні першого Саміту миру, і він від неї не відступиться. До речі, Захарова нещодавно підтвердила, що позиція не змінилася. Тобто, вони хочуть, щоб Україна покинула чотири області, щоб була проведена міжнародна конференція, де країни підпишуть анексію України. Ось що хоче Путін. Що нам робити? Знову-таки, власне ВПК. Енергетика Росії — "ахіллесова п’ята" у цій війні. Влаштувати хаос в Санкт-Петербурзі та Москві цією зимою Україна може, а хаос в Москві - це вибивання Росії з війни", - резюмував він.

  • Увечері неділі, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів, де вже провів зустрічі з низкою американських посадовців.


 

Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
вибори президента
російська армія
Захід
ЗСУ
Війна з Росією
вибори у США
США
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допомога США Україні
Світ про Україну
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