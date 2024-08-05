Поліція Ірландії звинуватила Росію в шпигунстві на території країни

Про це пише RTÉ.

Помічник комісара Майкл МакЕлганн, який відповідальний за державну безпеку, сказав, що вони особливо стурбовані державами, які займаються шпигунством в їхній країні.

За його словами, ці держави, зокрема, Росія прагнуть підтримувати в країні екстремістські угруповання та створюють недовіру до уряду.

"Вони також намагаються викрасти таємниці у держави та бізнесу, що підриває репутацію Ірландії", – додав МакЕлганн.

Він зазначив, що їхній відділ держбезпеки та розвідки має чотири департаменти, що займаються моніторингом діяльності в Ірландії чотирьох держав.

"Зважаючи на події у Солсбері в Британії, на вторгнення Росії в Україну – не думаю, що хтось здивується, якби я сказав, що одна з цих країн – Росія", – сказав МакЕлганн, і додав, що серед них є також Китай.