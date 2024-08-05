Поліція Ірландії звинуватила Росію в шпигунстві на території країни
У поліції Ірландії заявили, що Росія є однією з небагатьох країн, які намагаються шпигувати на території країни
Про це пише RTÉ.
Помічник комісара Майкл МакЕлганн, який відповідальний за державну безпеку, сказав, що вони особливо стурбовані державами, які займаються шпигунством в їхній країні.
За його словами, ці держави, зокрема, Росія прагнуть підтримувати в країні екстремістські угруповання та створюють недовіру до уряду.
"Вони також намагаються викрасти таємниці у держави та бізнесу, що підриває репутацію Ірландії", – додав МакЕлганн.
Він зазначив, що їхній відділ держбезпеки та розвідки має чотири департаменти, що займаються моніторингом діяльності в Ірландії чотирьох держав.
"Зважаючи на події у Солсбері в Британії, на вторгнення Росії в Україну – не думаю, що хтось здивується, якби я сказав, що одна з цих країн – Росія", – сказав МакЕлганн, і додав, що серед них є також Китай.
- У квітні міністерство закордонних справ ФРН викликало посла РФ у зв’язку з викриттям двох російських шпигунів, які працювали на спецслужби Росії та хотіли влаштувати диверсії на об’єктах військової інфраструктури, щоб підірвати підтримку України.
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