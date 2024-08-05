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Головна Світ Поліція Ірландії звинуватила Росію в шпигунстві на території країни

Поліція Ірландії звинуватила Росію в шпигунстві на території країни

Світлана Кравченко
5 серпня, 2024 понедiлок
07:13
Світ шпигун

У поліції Ірландії заявили, що Росія є однією з небагатьох країн, які намагаються шпигувати на території країни

Зміст

Про це пише RTÉ.

Помічник комісара Майкл МакЕлганн, який відповідальний за державну безпеку, сказав, що вони особливо стурбовані державами, які займаються шпигунством в їхній країні.

За його словами, ці держави, зокрема, Росія прагнуть підтримувати в країні екстремістські угруповання та створюють недовіру до уряду. 

"Вони також намагаються викрасти таємниці у держави та бізнесу, що підриває репутацію Ірландії", – додав МакЕлганн.

Він зазначив, що їхній відділ держбезпеки та розвідки має чотири департаменти, що займаються моніторингом діяльності в Ірландії чотирьох держав.

"Зважаючи на події у Солсбері в Британії, на вторгнення Росії в Україну – не думаю, що хтось здивується, якби я сказав, що одна з цих країн – Росія", – сказав МакЕлганн, і додав, що серед них є також Китай.

  • У квітні міністерство закордонних справ ФРН викликало посла РФ у зв’язку з викриттям двох російських шпигунів, які працювали на спецслужби Росії та хотіли влаштувати диверсії на об’єктах військової інфраструктури, щоб підірвати підтримку України.
Теги:
Росія
Ірландія
поліція
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