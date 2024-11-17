Польща підняла бойову авіацію через масовану ракетну атаку Росії по Україні

Про це повідомляє оперативне командування польської армії.

"У зв'язку з масованим ударом Російської Федерації, яка завдає ударів крилатими, балістичними ракетами та безпілотними літальними апаратами по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в польському повітряному просторі", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що відповідно до чинних процедур, польська армія активізувала усі наявні сили і засоби, підняли на чергування чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності.

Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами.