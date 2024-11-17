Польща підняла бойову авіацію через масовану ракетну атаку Росії по Україні
Через масштабний ракетний обстріл Росії території України уранці неділі, 17 листопада, військове командування Польщі підняло в повітря вітчизняну та союзницьку авіацію
Про це повідомляє оперативне командування польської армії.
"У зв'язку з масованим ударом Російської Федерації, яка завдає ударів крилатими, балістичними ракетами та безпілотними літальними апаратами по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в польському повітряному просторі", - йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що відповідно до чинних процедур, польська армія активізувала усі наявні сили і засоби, підняли на чергування чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності.
Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами.
- Уранці неділі, 17 листопада, російські окупанти розпочали масовану атаку на Україну. У повітря піднялися ворожі стратегічні бомбардувальники, зафіксовано пуски крилатих та балістичних ракет. Еспресо у режимі текстового онлайну слідкує за подіями.
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