Польща розпочала військові навчання зі США та країнами Балтії Astral Knight-24
7 травня стартували багатонаціональні навчання військово-повітряних сил Польщі, Сполучених Штатів та країн Балтії Astral Knight-24, що перекладається як "Зоряний лицар-24"
Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.
Зазначається, що основною метою навчань є розширення інтеграції систем IAMD (інтегрована система протиповітряної та протиракетної оборони) та побудова архітектури управління і контролю в повітряній сфері.
Навчання передбачає інтеграцію багатонаціональних сил і засобів IAMD з одночасним виконанням навчань за сценаріями FTX (Field Training Exercise) та LVC (Live Virtual Constructive), тобто за сценаріями реальних навчань і віртуальної візуалізації у режимі реального часу.
У процесі планування та виконання завдань ключову роль відіграють офіцери 183-ї групи авіаційних операцій (AOG) та Центру повітряних операцій – командування авіаційного компонента (COP-DKP). Вони систематично здійснюють заходи щодо інтеграції взаємодоповняльних елементів, посилення оперативних можливостей та зміцнення міжособистісних зв’язків персоналу.
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