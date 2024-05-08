Польща розпочала військові навчання зі США та країнами Балтії Astral Knight-24

Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

Зазначається, що основною метою навчань є розширення інтеграції систем IAMD (інтегрована система протиповітряної та протиракетної оборони) та побудова архітектури управління і контролю в повітряній сфері.

Навчання передбачає інтеграцію багатонаціональних сил і засобів IAMD з одночасним виконанням навчань за сценаріями FTX (Field Training Exercise) та LVC (Live Virtual Constructive), тобто за сценаріями реальних навчань і віртуальної візуалізації у режимі реального часу.

У процесі планування та виконання завдань ключову роль відіграють офіцери 183-ї групи авіаційних операцій (AOG) та Центру повітряних операцій – командування авіаційного компонента (COP-DKP). Вони систематично здійснюють заходи щодо інтеграції взаємодоповняльних елементів, посилення оперативних можливостей та зміцнення міжособистісних зв’язків персоналу.