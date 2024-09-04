Польща заявила про "дуже напружену ніч" для своїх сил ППО через атаку РФ по Україні
Уранці 4 вересня польські військові піднімали у небо власну авіацію для спостереження за атакою Росії по Україні. У Польщі назвали ніч "дуже напруженою"
Про це повідомляє Оперативне командування збройних сил Польщі.
"Це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через спостережувану активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на західній території України", - йдеться у повідомленні.
Водночас польські військові попередили про можливий підвищений рівень шуму у південно-східній частині країни через активність літаків у регіоні.
- У ніч на середу, 4 вересня, росіяни запустили по території України безпілотники Shahed-136 та ракети. Основний удар прийшовся на захід України.
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