Польські фермери заблокували траси на кордоні з Німеччиною: утворились кілометрові затори

Про це повідомляє RMF24.

У виданні зазначили, що вздовж проїжджої частини вишикувалося близько 90 сільськогосподарських машин, заблокувавши рух як у бік Берліна, так і в бік Познані. Проїхати можуть лише службові автомобілі - поліція, швидка допомога або прикордонники.

"Якщо буде потрібно, ми будемо тут до тих пір, до свят (до Великодня - ред.), поки нас уважно не вислухають і наші вимоги нарешті не будуть виконані", - наголошують протестувальники.

Ймовірно, блокада кордону з Німеччиною триватиме щонайменше до вечора середи, 19 березня.

Водіїв, що прямують до Німеччини, перенаправляють на перехресті Йорданово на швидкісну автомагістраль S3 і далі до переходу Ольшин, оскільки перетин Губінек на національній дорозі №32 також заблокований.

Однак, за словами свідків, в Ольшині утворився великий затор, що сягає 5 кілометрів.