Польські фермери заблокували траси на кордоні з Німеччиною: утворились кілометрові затори
Польські фермери другий день поспіль блокують кордон з Німеччиною у місці його перетину у Свєцко на автомагістралі A2 і в районі водної переправи в Губінеку. На дорогах утворились кілометрові затори
Про це повідомляє RMF24.
У виданні зазначили, що вздовж проїжджої частини вишикувалося близько 90 сільськогосподарських машин, заблокувавши рух як у бік Берліна, так і в бік Познані. Проїхати можуть лише службові автомобілі - поліція, швидка допомога або прикордонники.
"Якщо буде потрібно, ми будемо тут до тих пір, до свят (до Великодня - ред.), поки нас уважно не вислухають і наші вимоги нарешті не будуть виконані", - наголошують протестувальники.
Ймовірно, блокада кордону з Німеччиною триватиме щонайменше до вечора середи, 19 березня.
Водіїв, що прямують до Німеччини, перенаправляють на перехресті Йорданово на швидкісну автомагістраль S3 і далі до переходу Ольшин, оскільки перетин Губінек на національній дорозі №32 також заблокований.
Однак, за словами свідків, в Ольшині утворився великий затор, що сягає 5 кілометрів.
- У неділю, 17 березня, польські фермери оголосили блокування пункту пропуску на польсько-німецькому кордоні у Швєцко біля Франкфурта-на-Одері на чотири дні.
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