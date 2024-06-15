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Полум'я висотою 50 метрів: у російському Саратові горить газосховище, - росЗМІ

15 червня, 2024 субота
16:27
Світ новини Львівщини

У російському Саратові спалахнула пожежа після вибуху на газопроводі. Висота полум'я сягає 50 метрів

Зміст

Про це пише телеграм-канал "Baza".

Зазначається, що близько 16:00 за місцевим часом сталася масштабна пожежа після вибуху на газопроводі в Татищевському районі Саратовської області. 

Канал "112" пише, що висота полум'я сягає 50 метрів.

Губернатор Саратовської області РФ повідомив, що причиною пожежі стала аномальна спека, що спровокувала розгерметизацію газопроводу.

  • Уранці понеділка, 10 червня, у російській Самарі спалахнула потужна пожежа, над містом піднявся високий стовп диму. Росіяни кажуть, що палає меблевий цех.


 

Теги:
Відео
Росія
газопровід
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