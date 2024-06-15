Полум'я висотою 50 метрів: у російському Саратові горить газосховище, - росЗМІ
У російському Саратові спалахнула пожежа після вибуху на газопроводі. Висота полум'я сягає 50 метрів
Про це пише телеграм-канал "Baza".
Зазначається, що близько 16:00 за місцевим часом сталася масштабна пожежа після вибуху на газопроводі в Татищевському районі Саратовської області.
Канал "112" пише, що висота полум'я сягає 50 метрів.
Губернатор Саратовської області РФ повідомив, що причиною пожежі стала аномальна спека, що спровокувала розгерметизацію газопроводу.
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