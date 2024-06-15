Полум'я висотою 50 метрів: у російському Саратові горить газосховище, - росЗМІ

Про це пише телеграм-канал "Baza".

Зазначається, що близько 16:00 за місцевим часом сталася масштабна пожежа після вибуху на газопроводі в Татищевському районі Саратовської області.

Канал "112" пише, що висота полум'я сягає 50 метрів.

Губернатор Саратовської області РФ повідомив, що причиною пожежі стала аномальна спека, що спровокувала розгерметизацію газопроводу.

Уранці понеділка, 10 червня, у російській Самарі спалахнула потужна пожежа, над містом піднявся високий стовп диму. Росіяни кажуть, що палає меблевий цех.



