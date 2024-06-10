У російській Самарі спалахнула потужна пожежа: горить меблевий цех

Про це інформує пресслужба російського МНС.

У міністерстві надзвичайних ситуацій РФ стверджують, що займання сталося в меблевому цеху. Вогнем охопило двоповерховий ангар на 500 кв. м.

Зазначається, що на боротьбу з вогнем залучили 69 фахівців та 22 одиниці техніки.

Зрештою займання на 300 кв. м нібито вже локалізували.

Про причини пожежі у Росії не говорять, проте очевидці, які зафільмували займання, повідомляють про результат атаки безпілотника.