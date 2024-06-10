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У російській Самарі спалахнула потужна пожежа: горить меблевий цех

10 червня, 2024 понедiлок
11:01
Світ Пожежа у Самарі

Уранці понеділка, 10 червня, у російській Самарі спалахнула потужна пожежа, над містом піднявся високий стовп диму. Росіяни кажуть, що палає меблевий цех

Зміст

Про це інформує пресслужба російського МНС.

У міністерстві надзвичайних ситуацій РФ стверджують, що займання сталося в меблевому цеху. Вогнем охопило двоповерховий ангар на 500 кв. м.

Зазначається, що на боротьбу з вогнем залучили 69 фахівців та 22 одиниці техніки.

Зрештою займання на 300 кв. м нібито вже локалізували.

Про причини пожежі у Росії не говорять, проте очевидці, які зафільмували займання, повідомляють про результат атаки безпілотника.

  • Нещодавно, 6 червня, в Росії заявили про нібито атаку безпілотників на нафтопереробний завод в Ростовській області. Натомість дрони ГУР уразили нафтобазу на Білгородщині.
Теги:
Росія
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