Помер перший вокаліст гурту Iron Maiden Пол Маріо Дей

Про це пише видання Blabbermouth.

Зазначається, що музикант пішов з життя у себе вдома в Австралії. Останні роки він боровся з онкологічним захворюванням.

Пол Дей приєднався до Iron Maiden у якості першого вокаліста в грудні 1975 року, коли йому було 19 років, на запрошення басиста Стіва Гарріса. Перший концерт Iron Maiden за участю Дея відбувся у травні 1976 року у Лондоні.

Дей перебував у складі Iron Maiden лише 10 місяців, після чого залишив гурт через звинувачення у браку енергії та харизми.

У 1980 році музикант створив гурт More, який наступного року випустив свій дебютний альбом "Warhead".

Пізніше Дей очолював гурт Wildfire у період з 1983 по 1984 роки, втім найбільшого комерційного успіху музикант досяг у 1985 році, коли приєднався до оновленого складу легендарного глем-рок-гурту Sweet.

Учасники гурту Iron Maiden вшанували пам’ять свого першого вокаліста у соцмережах.

"Ми глибоко засмучені через смерть Пола Маріо Дея – першого вокаліста Iron Maiden у 1975 році. Наші думки й щирі співчуття родині та друзям Пола. Пол був чудовою людиною й добрим товаришем.

Спочивай з миром, Пол", - йдеться у дописі.

Гурт MORE також прокоментував смерть Дея.

"Ми глибоко засмучені новиною про смерть великого вокаліста MORE Пола Маріо Дея. Пол був вагомою частиною хвилі NWOBHM (нової хвилі британського хеві-металу), починаючи з раннього складу Iron Maiden та завдяки своєму фантастичному вокалу на альбомі Warhead. Він був улюбленцем на британській рок-сцені та виступав на багатьох знакових шоу…Для нас честь і надалі грати його музику, і ми завжди будемо згадувати його, коли заграємо перші ноти Warhead", - йдеться у дописі.