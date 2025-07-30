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Помер перший вокаліст гурту Iron Maiden Пол Маріо Дей

Катерина Ганжа
30 липня, 2025 середа
22:24
Світ Iron Maiden Пол Маріо Дей

Перший вокаліст легендарного британського гурту Iron Maiden Пол Маріо Дей помер у віці 69 років. Це сталося у вівторок, 29 липня

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Про це пише видання Blabbermouth.

Зазначається, що музикант пішов з життя у себе вдома в Австралії. Останні роки він боровся з онкологічним захворюванням. 

Пол Дей приєднався до Iron Maiden у якості першого вокаліста в грудні 1975 року, коли йому було 19 років, на запрошення басиста Стіва Гарріса. Перший концерт Iron Maiden за участю Дея відбувся у травні 1976 року у Лондоні.

Дей перебував у складі Iron Maiden лише 10 місяців, після чого залишив гурт через звинувачення у браку енергії та харизми. 

У 1980 році музикант створив гурт More, який наступного року випустив свій дебютний альбом "Warhead".

Пізніше Дей очолював гурт Wildfire у період з 1983 по 1984 роки, втім найбільшого комерційного успіху музикант досяг у 1985 році, коли приєднався до оновленого складу легендарного глем-рок-гурту Sweet.

Учасники гурту Iron Maiden вшанували пам’ять свого першого вокаліста у соцмережах. 

"Ми глибоко засмучені через смерть Пола Маріо Дея – першого вокаліста Iron Maiden у 1975 році.  Наші думки й щирі співчуття родині та друзям Пола. Пол був чудовою людиною й добрим товаришем.
Спочивай з миром, Пол", - йдеться у дописі. 

Гурт MORE також прокоментував смерть Дея. 

"Ми глибоко засмучені новиною про смерть великого вокаліста MORE Пола Маріо Дея. Пол був вагомою частиною хвилі NWOBHM (нової хвилі британського хеві-металу), починаючи з раннього складу Iron Maiden та завдяки своєму фантастичному вокалу на альбомі Warhead. Він був улюбленцем на британській рок-сцені та виступав на багатьох знакових шоу…Для нас честь і надалі грати його музику, і ми завжди будемо згадувати його, коли заграємо перші ноти Warhead", - йдеться у дописі.

  • У середу, 30 липня, у Бірмінгемі тисячі шанувальників провели в останню путь легендарного рок-музиканта та фронтмена Black Sabbath Оззі Осборна, який помер 22 липня у віці 76 років.
Теги:
Новини
Суспільство
Культура
музика
Австралія
Велика Британiя
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