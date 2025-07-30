Помер перший вокаліст гурту Iron Maiden Пол Маріо Дей
Перший вокаліст легендарного британського гурту Iron Maiden Пол Маріо Дей помер у віці 69 років. Це сталося у вівторок, 29 липня
Про це пише видання Blabbermouth.
Зазначається, що музикант пішов з життя у себе вдома в Австралії. Останні роки він боровся з онкологічним захворюванням.
Пол Дей приєднався до Iron Maiden у якості першого вокаліста в грудні 1975 року, коли йому було 19 років, на запрошення басиста Стіва Гарріса. Перший концерт Iron Maiden за участю Дея відбувся у травні 1976 року у Лондоні.
Дей перебував у складі Iron Maiden лише 10 місяців, після чого залишив гурт через звинувачення у браку енергії та харизми.
У 1980 році музикант створив гурт More, який наступного року випустив свій дебютний альбом "Warhead".
Пізніше Дей очолював гурт Wildfire у період з 1983 по 1984 роки, втім найбільшого комерційного успіху музикант досяг у 1985 році, коли приєднався до оновленого складу легендарного глем-рок-гурту Sweet.
Учасники гурту Iron Maiden вшанували пам’ять свого першого вокаліста у соцмережах.
"Ми глибоко засмучені через смерть Пола Маріо Дея – першого вокаліста Iron Maiden у 1975 році. Наші думки й щирі співчуття родині та друзям Пола. Пол був чудовою людиною й добрим товаришем.
Спочивай з миром, Пол", - йдеться у дописі.
Гурт MORE також прокоментував смерть Дея.
"Ми глибоко засмучені новиною про смерть великого вокаліста MORE Пола Маріо Дея. Пол був вагомою частиною хвилі NWOBHM (нової хвилі британського хеві-металу), починаючи з раннього складу Iron Maiden та завдяки своєму фантастичному вокалу на альбомі Warhead. Він був улюбленцем на британській рок-сцені та виступав на багатьох знакових шоу…Для нас честь і надалі грати його музику, і ми завжди будемо згадувати його, коли заграємо перші ноти Warhead", - йдеться у дописі.
- У середу, 30 липня, у Бірмінгемі тисячі шанувальників провели в останню путь легендарного рок-музиканта та фронтмена Black Sabbath Оззі Осборна, який помер 22 липня у віці 76 років.
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