У Бірмінгемі попрощалися з британським музикантом Оззі Осборном

Про це пише Variety.

Катафалк з труною Осборна проїхав по Брод-стріт повз міст Блек-Саббат, де його вдова Шерон Осборн і діти Джек і Келлі Осборн вийшли, щоб подивитися на величезну кількість прощальних послань, залишених там.

Шерон була помітно зворушена й покладалася на підтримку дітей, вони йшли, тримаючись за руки. Провівши біля мосту близько п’яти хвилин, родина обернулася до натовпу, і Шерон показала фірмовий жест Оззі – знак миру.

Цей момент розчулив і багатьох присутніх: натовп аплодував родині Осборна і скандував "Ozzy, Ozzy, Ozzy — oi, oi, oi!"та "Дякуємо, Оззі". Коли родина сіла назад у катафалк, на труні можна було побачити фіолетові квіти з написом "Оззі".

Як пише видання, пізніше цього ж дня для близьких і друзів Осборна буде проведено приватну церемонію прощання. Місце її проведення не розголошується.

До прибуття родини траурна хода розпочалася з виступу місцевого духовного оркестру, який виконав хіти Осборна, зокрема "Iron Man". Раніше цього місяця Осборн повернувся до Бірмінгема на фінальний концерт Black Sabbath – цілий день тривав захід під назвою Back to the Beginning ("Повернення до початку"). На концерті виступили не тільки Осборн і Black Sabbath, але також прозвучали триб'ют-композиції від Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Tool, Pantera, Alice in Chains та інших гуртів. Через попередні травми хребта та хворобу Паркінсона, Осборн залишався сидячим під час концерту, але загалом виглядав цілком здоровим.