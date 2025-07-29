Оззі Осборна поховають у Бірмінгемі 30 липня

Про це повідомляє Мirror.

Шанувальники зможуть віддати останню шану ідолу хеві-металу під час траурної процесії, що пройде центральною частиною міста. Тіло Осборна повернуть до Бірмінгема цього дня, і о 13:00 за місцевим часом розпочнеться хода вздовж Broad Street. Похоронна колона зробить зупинку біля лавки та мосту Black Sabbath — символічного місця, присвяченого однойменному гурту, який прославив музиканта.

Похоронний кортеж супроводжуватиме виступ духового оркестру Bostin’ Brass, а кілька міських вулиць тимчасово перекриють через подію.

Міська рада Бірмінгема заявила, що діяла максимально оперативно, щоб організувати прощальну церемонію у співпраці з родиною Осборна. Усі витрати, пов’язані з процесією, взяла на себе сім’я музиканта.

Тим, хто не зможе бути присутнім особисто, буде доступна пряма трансляція з локації біля лавки Black Sabbath. А шанувальники, які приїдуть до міста, зможуть залишити записи в книзі співчуття, розміщеній у Бірмінгемському музеї та художній галереї. Там же триває виставка "Оззі Осборн – герой робітничого класу", яку відкрила його дружина Шерон Осборн ще в червні.

Після публічної частини відбудеться приватна церемонія прощання з музикантом у вузькому родинному колі.