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Оззі Осборна поховають у Бірмінгемі 30 липня

Ксенія Золотова
29 липня, 2025 вiвторок
15:46
Культура Оззі Осборн

Легендарного рок-музиканта Оззі Осборна поховають у середу, 30 липня, в його рідному Бірмінгемі, що в британському графстві Західний Мідлендс

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Про це повідомляє Мirror.

Шанувальники зможуть віддати останню шану ідолу хеві-металу під час траурної процесії, що пройде центральною частиною міста. Тіло Осборна повернуть до Бірмінгема цього дня, і о 13:00 за місцевим часом розпочнеться хода вздовж Broad Street. Похоронна колона зробить зупинку біля лавки та мосту Black Sabbath — символічного місця, присвяченого однойменному гурту, який прославив музиканта.

Похоронний кортеж супроводжуватиме виступ духового оркестру Bostin’ Brass, а кілька міських вулиць тимчасово перекриють через подію.

Міська рада Бірмінгема заявила, що діяла максимально оперативно, щоб організувати прощальну церемонію у співпраці з родиною Осборна. Усі витрати, пов’язані з процесією, взяла на себе сім’я музиканта.

Тим, хто не зможе бути присутнім особисто, буде доступна пряма трансляція з локації біля лавки Black Sabbath. А шанувальники, які приїдуть до міста, зможуть залишити записи в книзі співчуття, розміщеній у Бірмінгемському музеї та художній галереї. Там же триває виставка "Оззі Осборн – герой робітничого класу", яку відкрила його дружина Шерон Осборн ще в червні.

Після публічної частини відбудеться приватна церемонія прощання з музикантом у вузькому родинному колі.

  • У лютому стало відомо, що культовий британський хеві-метал-гурт Black Sabbath дасть свій останній концерт у липні 2025 року оригінальним складом — за участі Оззі Осборна, Тоні Айоммі, Ґізера Батлера і Білла Ворда.
  • У 2003 році Оззі Осборн потрапив в аварію на квадроциклі. Стан його хребта після аварії додатково погіршився після падіння, що сталось у 2019 році. У червні 2022 року Оззі переніс операцію, яка "змінила життя". Операція мала виправити наслідки аварії на квадроциклі.
  • Відтоді його неодноразово помічали з палицею. Хоча у вересні 2022 року Оззі виступив у перерві з НФЛ, у лютому він оголосив, що завершує свою гастрольну діяльність через серйозні проблеми зі здоров'ям.
  • У квітні мережу шокували фото зовнішнього вигляду музиканта з прогулянки. У липні музикант повідомив, що не зможе взяти участь у фестивалі Power Trip, запланованому на жовтень, через стан здоровʼя.
  • У травні басист британського гурту Black Sabbath Ґізер Батлер поділився, що музиканти можуть обʼєднатися для того, щоб зіграти останній концерт групи.
  • На початку травня Осборн розповів в інтервʼю, що за 6 років пережив 5 складних операцій, наслідки яких призвели до важкої депресії. Тоді його дружина Шерон запропонувала організувати завершальний концерт
  • У 76-річному віці помер британський рок-музикант Оззі Осборн. Він боровся з хворобою Паркінсона.
Теги:
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Світ
музика
Велика Британiя
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