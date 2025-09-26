Помер російський пропагандист і чоловік Симоньян Тигран Кеосаян

Її слова цитує пропагандистське держагентство ТАСС.

Раніше головна редактора пропагандистського RT Симоньян казала, що в чоловіка були проблеми з серцем. Кеосаян просував українофобні, сексистські, расистські та шовіністські наративи. Займався пропагандою: виправдовував російську агресію і воєнні злочини проти України. Перебуває у базі "Миротворець".