Помер російський пропагандист і чоловік Симоньян Тигран Кеосаян
Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила про смерть свого чоловіка, режисера й телеведучого Тиграна Кеосаяна, який на початку цього року впав у кому
Її слова цитує пропагандистське держагентство ТАСС.
Раніше головна редактора пропагандистського RT Симоньян казала, що в чоловіка були проблеми з серцем. Кеосаян просував українофобні, сексистські, расистські та шовіністські наративи. Займався пропагандою: виправдовував російську агресію і воєнні злочини проти України. Перебуває у базі "Миротворець".
- У середу, 8 січня, стало відомо, що російський пропагандист Тигран Кеосаян впав у кому.
- 7 вересня повідомлялось, що керівниця російської державної телекомпанії Russia Today Маргарита Симоньян, за її власними словами, важко захворіла й потребує проведення операції.
