Про це вона розповіла 7 вересня 2025 року на етері у свого колеги Володимира Соловйова, куди вона прийшла з орденом від очільника РПЦ Гундяєва, звернуло увагу видання Astra.

Симоньян повідомила, що минулого тижня у неї діагностували "страшну тяжку хворобу", не уточнивши, про яке саме захворювання йдеться.

"У мене завтра операція якраз під цим орденом. І я все одно прийшла, бо патріарх сказав, що я воїн, і я прийшла підтримати матусь, дружин, сестер, дочок, які чекають на своїх рідних і близьких з фронту", - додала Симоньян, що належить до головних розпалювачів ненависті до України.

Коли її чоловік, теж телевізійний пропагандист Тегран Кеосаян пережив клінічну смерть та впав у кому, Симоньян казала, що готова долучитися до окупаційного російського війська, бо "не може більше жити". Пізніше вона відмовилася від такого рішення.