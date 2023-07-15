Про це пише РИА Новости.

Зазначається, що ФСБ та правоохоронці нібито запобігли підготовці вбивства головного редактора медіагрупи "Росія сьогодні" та RT Маргарити Симоньян та Ксенії Собчак українськими спецслужбами.



За словами російського пропагандистського ЗМІ, напередодні в Москві та Рязанській області було затримано членів неонацистського угруповання "Параграф-88", які провели розвідку "за адресами роботи та проживання" Симоньян та Собчак.

"Під час проведення слідчих дій вони підтвердили підготовку замахів за завданням СБУ за винагороду у розмірі 1,5 млн рублів за кожне вбивство", - стверджує ФСБ.



Там же додають, що під час слідчих дій у затриманих вилучено автомат Калашнікова, 90 набоїв до нього, ножі, кастети, гумові кийки, наручники, шеврони та прапори з нацистською символікою, нацистська література, а також засоби зв'язку та комп'ютери з інформацією, що підтверджує їх злочинні наміри.



Проти зловмисників планується порушення кримінальних справ з екстремістським та терористичним забарвленням.

Реакція пропагандисток

Ксенія Собчак прокоментувала заяву ФСБ про затримання "неонацистів", які, за версією слідства, готували замах на неї та Маргариту Симоньян, і подякувала спецслужбам РФ за їхню роботу.

"Якщо це все правда, то дякую всім причетним службам за їхню роботу. Якщо ні, і сенс був просто поставити мене в одному реченні з Симоньян, то це звичайна підлість. У будь-якому разі хочу вкотре сказати, що будь-який терор - це зло", - сказала Собчак.

У Москві повідомили, що серед фігурантів справи про підготовку замаху на прокремлівських пропагандисток є неповнолітні. Симоньян припустила, що після в'язниці затримані "потраплять звідти на фронт".

"Я знаю, що цих людей уже заарештували. Мені дуже шкода, що цей 18-річний хлопець читав, що він дивився, з ким він розмовляв. Він вирішив, що турбота про свій народ сумісна з тим, щоб брати гроші в України, в української розвідки на знищення представників громадської думки своєї ж країни", - сказала вона.

За словами Симоньян, є речі страшніші за смерть - це ганьба, зрада і життя з відчуттям, що накоїв щось непоправне. Вона побажала причетним до спроби замаху це зрозуміти, і "щоб у них залишився в житті час загладити все це та постаратися побудувати своє життя по-новому, по-іншому".

Хто такі Симоньян та Собчак

Одна з головних та найвідоміших путінських пропагандисток 43-річна Маргарита Симоньян є головною редакторкою телеканалу RT, міжнародного інформаційного агентства "Росія сьогодні" та інформаційного агентства "Sputnik".

Свою кар'єру пропагандистка розпочала з висвітлення, природно, у потрібному світлі, Чеченської війни. Продовжила висвітлення трагедії у Беслані. Від початку нульових Симоньян переїжджає до Москви й дуже швидко потрапляє до президентського пулу журналістів.

Вочевидь, що на ниві пропаганди Маргарита демонструвала неабиякі здібності, які дозволили їй у 25 років очолити свіжостворений канал Russia Today. Щодня, рік за роком Симоньян бреше практично про все: спотворює факти, маніпулює, перекручує, замовчує, подає все у потрібному владі ключі й за це отримує величезні гроші. Щобільше, вона не лише отримує кошти за свою пропагандистську роботу, вона ще їх активно краде з кишень російських платників податків.

З 7 січня 2023 року Симоньян перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

11 березня 2022 року Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила про оголошення підозри російській пропагандистці Маргариті Симоньян.

Ще одна російська пропагандистка, дочка першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака і Людмили Нарусової, члена Ради Федерації Росії - Ксенія Собчак. Відомо, що у жовтні 2017 вона заявила про участь у виборах Президента Російської Федерації, призначених на 18 березня 2018. Собчак посіла четверте місце, набравши 1,68 % голосів.

Вважається, що Ксенія - похресниця президента Володимира Путіна, але в інтерв'ю Радіо НВ 2019 року Собчак спростувала цю інформацію, заявивши, що кремлівський лідер був присутній на її хрестинах, але не є її хрещеним батьком.

У 2004 році Собчак була обрана ведучою реаліті-шоу "Дом-2" на телеканалі ТНТ. Проєкт став найтривалішим реаліті-шоу в історії та був включений до Книги рекордів Гіннеса, а його ведуча Ксенія Собчак стала відома на всю країну. У січні 2019 року пропагандистка запустила власне YouTube-шоу "Обережно, Собчак". У ньому журналістка бере інтерв'ю у відомих людей.

Після того, як Путін почав повномасштабне вторгнення до України 24 лютого, Ксенія Собчак разом із п'ятирічним сином Платоном відлетіла до Ізраїлю.

З 2018 року пропагандистка внесена у список "Миротворцю" як антиукраїнський пропагандист за виправдання російського фашизму та нацизму, свідоме систематичне порушення Державного кордону України для проникнення в окупований Росією Крим. Зазначається, що вона є співучасником злочинів Росії проти України та бере участь в актах гуманітарної агресії проти України.