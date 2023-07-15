Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал ФСБ заявляє, що запобігла замахам на Симоньян та Собчак
Оновлено

ФСБ заявляє, що запобігла замахам на Симоньян та Собчак

15 липня, 2023 субота
18:21
Кримінал Маргарита Симоньян та Ксенія Собчак

У російських ЗМІ заявляють, що нібито у Москві та Рязанській області затримали членів угруповання "Параграф-88", які здійснювали розвідку та планували замах на Маргариту Симоньян та Ксенію Собчак. Пропагандистки прокоментували заяву

Про це пише РИА Новости.

Зазначається, що ФСБ та правоохоронці нібито запобігли підготовці вбивства головного редактора медіагрупи "Росія сьогодні" та RT Маргарити Симоньян та Ксенії Собчак українськими спецслужбами.

За словами російського пропагандистського ЗМІ, напередодні в Москві та Рязанській області було затримано членів неонацистського угруповання "Параграф-88", які провели розвідку "за адресами роботи та проживання" Симоньян та Собчак. 

"Під час проведення слідчих дій вони підтвердили підготовку замахів за завданням СБУ за винагороду у розмірі 1,5 млн рублів за кожне вбивство", - стверджує ФСБ.

Там же додають, що під час слідчих дій у затриманих вилучено автомат Калашнікова, 90 набоїв до нього, ножі, кастети, гумові кийки, наручники, шеврони та прапори з нацистською символікою, нацистська література, а також засоби зв'язку та комп'ютери з інформацією, що підтверджує їх злочинні наміри.

Проти зловмисників планується порушення кримінальних справ з екстремістським та терористичним забарвленням.

Реакція пропагандисток

Ксенія Собчак прокоментувала заяву ФСБ про затримання "неонацистів", які, за версією слідства, готували замах на неї та Маргариту Симоньян, і подякувала спецслужбам РФ за їхню роботу.

"Якщо це все правда, то дякую всім причетним службам за їхню роботу. Якщо ні, і сенс був просто поставити мене в одному реченні з Симоньян, то це звичайна підлість. У будь-якому разі хочу вкотре сказати, що будь-який терор - це зло", - сказала Собчак.

У Москві повідомили, що серед фігурантів справи про підготовку замаху на прокремлівських пропагандисток є неповнолітні. Симоньян припустила, що після в'язниці затримані "потраплять звідти на фронт".

"Я знаю, що цих людей уже заарештували. Мені дуже шкода, що цей 18-річний хлопець читав, що він дивився, з ким він розмовляв. Він вирішив, що турбота про свій народ сумісна з тим, щоб брати гроші в України, в української розвідки на знищення представників громадської думки своєї ж країни", - сказала вона.

За словами Симоньян, є речі страшніші за смерть - це ганьба, зрада і життя з відчуттям, що накоїв щось непоправне. Вона побажала причетним до спроби замаху це зрозуміти, і "щоб у них залишився в житті час загладити все це та постаратися побудувати своє життя по-новому, по-іншому".

Хто такі Симоньян та Собчак

Одна з головних та найвідоміших путінських пропагандисток 43-річна Маргарита Симоньян є головною редакторкою телеканалу RT, міжнародного інформаційного агентства "Росія сьогодні" та інформаційного агентства "Sputnik".

Свою кар'єру пропагандистка розпочала з висвітлення, природно, у потрібному світлі, Чеченської війни. Продовжила висвітлення трагедії у Беслані. Від початку нульових Симоньян переїжджає до Москви й дуже швидко потрапляє до президентського пулу журналістів.

Вочевидь, що на ниві пропаганди Маргарита демонструвала неабиякі здібності, які дозволили їй у 25 років очолити свіжостворений канал Russia Today. Щодня, рік за роком Симоньян бреше практично про все: спотворює факти, маніпулює, перекручує, замовчує, подає все у потрібному владі ключі й за це отримує величезні гроші. Щобільше, вона не лише отримує кошти за свою пропагандистську роботу, вона ще їх активно краде з кишень російських платників податків.

З 7 січня 2023 року Симоньян перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

11 березня 2022 року Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила про оголошення підозри російській пропагандистці Маргариті Симоньян.

Ще одна російська пропагандистка, дочка першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака і Людмили Нарусової, члена Ради Федерації Росії - Ксенія Собчак. Відомо, що у жовтні 2017 вона заявила про участь у виборах Президента Російської Федерації, призначених на 18 березня 2018. Собчак посіла четверте місце, набравши 1,68 % голосів.

Вважається, що Ксенія - похресниця президента Володимира Путіна, але в інтерв'ю Радіо НВ 2019 року Собчак спростувала цю інформацію, заявивши, що кремлівський лідер був присутній на її хрестинах, але не є її хрещеним батьком.

У 2004 році Собчак була обрана ведучою реаліті-шоу "Дом-2" на телеканалі ТНТ. Проєкт став найтривалішим реаліті-шоу в історії та був включений до Книги рекордів Гіннеса, а його ведуча Ксенія Собчак стала відома на всю країну. У січні 2019 року пропагандистка запустила власне YouTube-шоу "Обережно, Собчак". У ньому журналістка бере інтерв'ю у відомих людей.

Після того, як Путін почав повномасштабне вторгнення до України 24 лютого, Ксенія Собчак разом із п'ятирічним сином Платоном відлетіла до Ізраїлю. 

З 2018 року пропагандистка внесена у список "Миротворцю" як антиукраїнський пропагандист за виправдання російського фашизму та нацизму, свідоме систематичне порушення Державного кордону України для проникнення в окупований Росією Крим. Зазначається, що вона є співучасником злочинів Росії проти України та бере участь в актах гуманітарної агресії проти України.

Росія
пропаганда
Читайте також:
Сергій Лавров
14 липня, 2023 п'ятниця
Лавров на саміті ASEAN агресивно відреагував на заклик Борреля вивести війська РФ з України
ЗСУ
15 липня, 2023 субота
Після значних втрат під час контрнаступу Україна змінила свою тактику, - NYT
Ірина Геращенко
Автор Ірина Геращенко
14 липня, 2023 п'ятниця
Чому ми не в НАТО? Бо Шуфрич досі голова комітету свободи слова
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.68
    Купівля 36.68
    Продаж 37.41
  • EUR
    Купівля 40.88
    Продаж 41.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
15 липня
23:56
війна проти Росії ЗСУ
ЗСУ ліквідували командира російської розвідувальної бригади
23:48
вибух
У Сумах прогриміли вибухи. Тривогу не оголошували
22:49
У річці втопився 9-річний хлопчик
На Київщині у річці втопився 9-річний хлопчик
22:30
Оновлено
сирени
В Україні оголошували масштабну тривогу: у Запоріжжі прогримів вибух
22:26
Омськ, пожежа
В Омську загорілась житлова 5-поверхівка. Евакуйовано десятки росіян
21:46
Бен Воллес
Британський міністр оборони Воллес восени може піти з посади, - BBC
21:35
Оновлено
Ліонель Мессі
Клуб Бекхема оголосив про трансфер Мессі
21:29
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
Ярмоленко заявив, що заради "Динамо" відмовив командам з елітних ліг Європи
21:12
ППО збила 3 російських безпілотники на Херсонщині
ППО збила 3 російських безпілотники на Херсонщині
21:08
Павел Коваль прибув на фронт й долучився до передачі техніки ЗСУ
Польський депутат Коваль прибув на фронт й долучився до передачі техніки ЗСУ
20:47
Джеймс Кемерон
Кемерон заявив, що не зніматиме фільм про затонулий батискаф "Титан"
20:42
Ексклюзив
Микола Княжицький
Програму підтримки розвитку української мови необхідно ухвалити, - Княжицький
20:42
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
"Мені допомагає молитва": Ломаченко розповів, як бореться зі страхом
20:35
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Звільнення Бахмута стане тригером вибуху в російській військово-політичній верхівці, - Піонтковський
20:20
Маркета Вондроушова
Кривдниця Світоліної Вондроушова перемогла Жабер у фіналі Вімблдону
20:04
окупанти, орки
Росіяни намагаються створити власні "судові органи" на тимчасово окупованих територіях
20:03
Ексклюзив
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу - політичний хижак: ті, хто грають за його правилами, завжди програють, - ізраїльський політолог Зайден
20:03
Ексклюзив
Метью Брайза
Гарантією безпеки для України було б те, що США знищать армію РФ у разі застосування нею ядерної зброї, - дипломат Брайза
20:00
OPINION
МАЙКЛ Мишкало
Діти, літо, війна
19:50
лісові пожежі в Іспанії
На іспанському острові Ла-Пальма палають ліси: евакуювали понад 500 людей
19:36
Оновлено
в Італії страйкують аеропорти
В Італії страйкують аеропорти: 250 тисяч пасажирів змушені чекати
19:34
Ексклюзив
путін
Цілі Путіна у війні вже спрямовані на його виживання, - дипломат Брайза
19:03
окупанти Маріуполь
У Запорізькій області окупанти вивезли 200 пацієнтів психоневрологічного інтернату для розміщення своїх поранених, - Генштаб
18:54
британія україна
Велика Британія підготувала 18 тисяч українських піхотинців за час повномасштабного вторгнення РФ
18:52
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу терміново госпіталізували, - ЗМІ
18:14
Міноборони поставило "на озброєння" нові моделі бронежилетів та шоломів для українських захисників
В Україні тестують бронежилети для жінок-військовослужбовиць
18:09
Огляд
Еліна Світоліна
Світоліна та Кіченок запалили на Вімблдоні, а Усик зібрався у президенти: огляд подій українського спорту за тиждень
18:05
OPINION
Володимир В'ятрович
Про націогенез і будівництво держави
18:04
путін путлер
Путін висловив невдоволення президенту ПАР, що вимоги Росії у зерновій угоді не виконали
17:34
Ексклюзив
американський дипломат Метью Брайза
Не пообіцяти Україні на саміті вступ до НАТО після війни було стратегічною помилкою, - дипломат Брайза
17:32
на фото: наслідки російського обстрілу по селищу Степногірське на Запоріжжі
Росіяни вдарили по Степногірському на Запоріжжі, є постраждалі
17:09
нафта танкер корабель
У серпні Росія скоротить експорт нафти, - Reuters
17:02
укриття
В Одесі обстежили 1300 об’єктів подвійного призначення, 340 з них можна використовувати як укриття
16:50
Фестиваль Холодний Яр 2023
На Черкащині почався фестиваль "Холодний Яр - 2023"
16:30
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Україна буде в НАТО після перемоги у війні і Альянс зробить все, що цю перемогу наблизити, - Піонтковський
16:29
внутрішні переселенці
Переселенці, які перебувають за кордоном без вагомих причин, не отримуватимуть виплати від держави
16:11
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 15 липня: євро дорожчає
16:07
Оновлено
Володимир Зеленський та Юн Сок Ель
В Україну з неанонсованим візитом прибув президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
16:02
OPINION
Дмитро Снєгирьов
НАЗК внесло китайських виробників відеокамер для дронів до "блеклиста": чим це шкодить армії
15:52
виставка з роботами українських митців на тему війни
У Відні відкрили виставку з роботами українських митців на тему війни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV