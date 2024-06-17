Понад 20 країн НАТО витратять щонайменше 2% ВВП на оборону цьогоріч, - Столтенберг

Про це він повідомив під час виступу в аналітичному центрі Wilson Center у Вашингтоні, передає "Європейська правда".

Говорячи про обороноздатність НАТО, Столтенберг акцентував, що наразі держави Європи "нарощують оборонні витрати до рекордних рівнів".

"Сьогодні я можу оголосити, що цього року понад 20 держав-членів витратять щонайменше 2% ВВП на оборону. Це добре для Європи, і добре для Америки", – сказав генсек Північноатлантичного альянсу.

Водночас він не уточнив, які саме країни витратять 2% ВВП на оборону. Столтенберг нагадав, що 10 років тому, у 2014, встановлений тоді цільовий показник у 2% ВВП оборонних внесків виконали лише 3 країни НАТО - Греція, США та Велика Британія.

Також генеральний секретар Альянсу зазначив, що оборонні витрати НАТО він обговорюватиме з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, з яким він зустрінеться сьогодні.