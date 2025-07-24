Понад 40 країн ОБСЄ ініціювали "Московський механізм" через жорстоке поводження РФ з українськими військовополоненими
Понад 40 держав Організації з безпеки та співробітництва в Європі на чолі з Нідерландами ініціювали проведення розслідування російських тортур українських військовополонених
Про це повідомив глава МЗС Нідерландів Каспар Вельдкамп.
Він уточнив, що такі розслідування назвали "Московським механізмом".
"Нідерланди та 40 інших країн ОБСЄ просять провести незалежне розслідування тортур та жорстокого поводження з боку Росії з українськими військовополоненими", – заявив міністр.
За словами Вельдкампа, запустити такий механізм можуть мінімум 10 країн-членів ОБСЄ, але зараз їх налічується мінімум 40.
"Нідерланди та країни-партнери сприяють пошуку істини та відповідальності за російські військові злочини в Україні", – підкреслив він.
- В Україні в тестовому режимі працює новий функціонал для пошуку полонених та ідентифікації зниклих безвісти. Завдяки йому вже вдалося встановити місцеперебування та стан 281 поневоленого.
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