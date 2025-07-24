Понад 40 країн ОБСЄ ініціювали "Московський механізм" через жорстоке поводження РФ з українськими військовополоненими

Про це повідомив глава МЗС Нідерландів Каспар Вельдкамп.

Він уточнив, що такі розслідування назвали "Московським механізмом".

"Нідерланди та 40 інших країн ОБСЄ просять провести незалежне розслідування тортур та жорстокого поводження з боку Росії з українськими військовополоненими", – заявив міністр.

За словами Вельдкампа, запустити такий механізм можуть мінімум 10 країн-членів ОБСЄ, але зараз їх налічується мінімум 40.

"Нідерланди та країни-партнери сприяють пошуку істини та відповідальності за російські військові злочини в Україні", – підкреслив він.