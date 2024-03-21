Посилення ППО та безпекова угода: Зеленський провів розмову з прем'єром Греції

Про це президент повідомив у telegram.

Зеленський зазначив, що з грецьким прем'єром вони говорили про виконання домовленостей, досягнутих під час візиту Міцотакіса до України. Також вони обговорили продовження оборонної співпраці, зокрема посилення української ППО.

"У необхідності надійного захисту неба пан прем’єр-міністр переконався в Одесі 6 березня. Я також розповів йому про ранковий російський удар по Києву", - розповів Зеленський.

Він додав, що також домовився з прем'єром Греції про прискорення роботи над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7.