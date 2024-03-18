Посол Китаю у Швейцарії відкинув звинувачення у підтримці Кремля та постачанні РФ зброї

Про це він повідомив в інтерв’ю місцевому виданню NZZ.

"Я вважаю цю критику щодо Китаю невиправданою та дуже несправедливою. З початку конфлікту Китай завжди підтримував мирні переговори", - наголосив посол.

Він зазначив, що китайський лідер Сі Цзіньпін декілька разів спілкувався телефоном з президентами Росії Володимиром Путіним і України Володимиром Зеленським. Також відбулися дискусії з лідерами США Джо Байденом, Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Китай активно просуває мирні переговори з початку кризи. Ми дуже сподіваємося, що мир буде відновлено найближчим часом і буде швидко знайдено об'єктивне рішення", - додав Ван Шитін.

Китайський посол також нагадав заву очільника МЗС КНР Вана І про те, що його країна дотримується політичного рішення, сприяє мирним переговорам, не підливає масла у вогонь і не наживається на цьому. За його словами, Китай не продає летальну зброю залученим у конфлікт сторонам.

"Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у якнайшвидшому припиненні конфлікту та відновленні миру в Україні та не зупиниться, поки не буде проблиску надії", - підкреслив посол Китаю у Швейцарії.