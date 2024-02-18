"Не підливає масла у вогонь": Китай запевнив, що не продає зброю Росії
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін не продає зброю Росії і не постачає її в зону російсько-українського конфлікту
Про це повідомляє пресслужба МЗС Китаю.
17 лютого міністр закордонних справ Ван Ї зустрівся з колегою з України Дмитром Кулебою на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
Ван І зазначив, що Китай і Україна багато років тому були стратегічними партнерами і, на його думку, між двома народами існує традиційна дружба.
"Незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай сподівається, що китайсько-українські відносини розвиватимуться нормально і продовжуватимуть приносити користь двом народам", - йдеться в заяві МЗС Китаю.
Очільник китайського дипломатичного відомства окреслив принципову позицію Пекіну в українському питанні, наголосивши, що "Китай дотримується політичного розв'язання проблем у гарячих точках, наполягає на сприянні миру та переговорах, не підливає масла у вогонь, не використовує можливості та не продає летальну зброю в райони конфлікту або сторонам конфлікту".
"Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у припиненні війни та якнайшвидшому відновленні миру. Навіть якщо є лише проблиск надії на мир, Китай не відмовиться від своїх зусиль", - наголосив він.
Кулеба зазначив, що Україна готова підтримувати дружні стосунки з Китаєм і сприяти подальшому розвитку українсько-китайських відносин. За його словами, Китай має важливий вплив у світі й Україна високо цінує позиційний документ Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні.
Він додав, що Київ сподівається на подальше сприяння миру з боку Китаю та готовий зміцнювати зв’язки з країною.
Фото: https://www.fmprc.gov.cn/
- На полях Мюнхенської конференції держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з китайськими та індійськими колегами загрози, які несуть ядерні супутники РФ у космосі.
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