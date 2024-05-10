Посол Польщі про фермерів: "Їдьте зі своїми тракторами до Брюсселя"

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Взагалі моя порада польським фермерам була така: "Їдьте зі своїми тракторами до Брюсселя, тому що ключі до розв'язання проблеми саме там", – сказав він.

За його словами, протести фермерів у Брюсселі, а також в Італії, Франції, Нідерландах призвели до того, що так звана Зелена угода під цим тиском була пом'якшена. Це і є демократія, наголосив дипломат.

Також він зазначив, що антиукраїнських настроїв під час протестів майже не було. Це була економічна проблема аграріїв, які думали про свій наступний урожай. При цьому понад 75% населення Польщі, за словами посла, підтримали загальні вимоги фермерів, не пов’язані з Україною, тому уряд застосував м’які заходи щодо протестувальників.

Варшава, Київ і Брюссель спочатку мали певні можливості для розв'язання проблеми, але нічого не було зроблено, зауважив дипломат. Тож фермери з часом радикалізувалися та перестали вірити будь-кому.

"Коли ми маємо протести на фоні браку довіри, дуже важко вести перемовини. Але нарешті м’які заходи принесли свої плоди", – зазначив він.

Що відомо про протести поляків на кордоні з Україною

9 лютого польські фермери поновили блокаду пунктів пропуску з Україною.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Увечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.

Загалом Україна недоотримала близько 8 млрд гривень митних платежів, а бізнес втратив понад 1,5 млрд євро через блокування кордонів польськими протестувальниками.

16 квітня польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів", але 10 травня знову влаштували блокаду.