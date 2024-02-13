Посол РФ у Німеччині закликав владу заборонити протести біля диппредставництв в день псевдовиборів Путіна

Про це повідомляє російська служба РБК.

"Офіційно звернулися до влади ФРН із проханням узгодити проведення голосування на виборчих дільницях, які плануємо розгорнути на базі посольства в Берліні та генконсульства в Бонні. Відповідь очікуємо. Проте вже проводимо роботу з формування дільничних виборчих комісій, займаємося розв'язанням організаційно-практичних завдань, питань безпеки, підтримуємо контакт із представниками ЦВК, колегами в Комісії МЗС із виборів", - заявив дипломат.

За його словами, якщо цей дозвіл буде ухвалено, то голосування відбудеться 17 березня з 8:00 до 20:00 (за місцевим часом).

Він зазначив, що наразі атмосферу навколо російського посольства у Німеччині "складно назвати спокійною", оскільки готуються антиросійські мітинги.

"Поставили перед німецькою владою питання про вжиття вичерпних заходів безпеки. Наполягаємо на забороні проведення масових акцій у безпосередній близькості від диппредставництв, щоб уникнути сутичок і загроз виборцям", - підкреслив Нечаєв.

Зокрема, росіяни планують посилити контроль на вході до закордонних установ РФ та залучити приватні охоронні підприємства, щоб посилити безпеку в день виборів.

Водночас, за словами Нечаєва, ситуація, пов'язана з організацією виборчого процесу, в поточному році ускладнюється не тільки "нагнітанням у ФРН антиросійських настроїв", а й рішенням німців закрити чотири з п'яти генконсульств РФ у Гамбурзі, Лейпцигу, Мюнхені та Франкфурті-на-Майні.

"Зрозуміло, це спричинить скорочення кількості виборчих дільниць і ускладнить процес участі в голосуванні російських громадян, особливо тих, які проживають у віддалених регіонах ФРН", - підсумував посол.