У Німеччині готуються до десятиліть протистояння з Росією, - NYT
Німецькі урядовці прогнозують десятиліття протистояння з Росією та обговорюють майбутнє НАТО у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США
Про це пише The New York Times.
За даними видання, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус почав попереджати про те, що Німеччина має готуватися до десятиліть протистояння з Росією. На його думку, якщо президент Росії Володимир Путін матиме кілька років для перезавантаження, то "подумає про перевірку єдності НАТО".
"Зараз ці побоювання змішалися з дискусіями про те, що станеться з НАТО, якщо колишній президент Дональд Трамп буде обраний і матиме другий шанс діяти за своїм інстинктом, щоб вивести Сполучені Штати з Альянсу", - йдеться у повідомленні.
Це, як наголошують у виданні, змусило німецьких офіційних осіб і багатьох їхніх колег з НАТО неофіційно обговорювати, чи зможе НАТО вижити без США.
- Нещодавно Пісторіус заявив, що окрім підтримки України Німеччина має посилювати і власну обороноздатність через "імперські амбіції Путіна".
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