У Німеччині готуються до десятиліть протистояння з Росією, - NYT

Про це пише The New York Times.

За даними видання, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус почав попереджати про те, що Німеччина має готуватися до десятиліть протистояння з Росією. На його думку, якщо президент Росії Володимир Путін матиме кілька років для перезавантаження, то "подумає про перевірку єдності НАТО".

"Зараз ці побоювання змішалися з дискусіями про те, що станеться з НАТО, якщо колишній президент Дональд Трамп буде обраний і матиме другий шанс діяти за своїм інстинктом, щоб вивести Сполучені Штати з Альянсу", - йдеться у повідомленні.

Це, як наголошують у виданні, змусило німецьких офіційних осіб і багатьох їхніх колег з НАТО неофіційно обговорювати, чи зможе НАТО вижити без США.