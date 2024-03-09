Посольство Нідерландів у Москві попередило про загрозу терактів цими вихідними
Посольство Нідерландів у Москві закликало громадян своєї країни, які наразі перебувають у РФ, бути пильними через загрозу терактів 9 та 10 березня
Про це пише NOS.
Посольство попереджає громадян Нідерландів, що у російській столиці та інших великих містах РФ можливі теракти проти цивільних.
Дипломатичне представництво порадило уникати великих скупчень людей, не відвідувати торгові центри та концерти у найближчі дві доби.
"Будьте пильними та виконуйте вказівки місцевої влади", - йдеться у заяві.
Зазначається, що приводом для попередження є заява посольства США про можливі терористичні атаки.
- 7 березня американські дипломати попередили про загрозу терактів у столиці РФ Москві. Там закликали американців уникати великих скупчень людей протягом 48 годин.
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