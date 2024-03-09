Посольство Нідерландів у Москві попередило про загрозу терактів цими вихідними

Про це пише NOS.

Посольство попереджає громадян Нідерландів, що у російській столиці та інших великих містах РФ можливі теракти проти цивільних.

Дипломатичне представництво порадило уникати великих скупчень людей, не відвідувати торгові центри та концерти у найближчі дві доби.

"Будьте пильними та виконуйте вказівки місцевої влади", - йдеться у заяві.

Зазначається, що приводом для попередження є заява посольства США про можливі терористичні атаки.