Посольство Сербії цьогоріч відновить роботу в Києві, - Сибіга

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х.

Він поінформував, що зустрівся із сербським колегою Марко Джуричем. Глава українського МЗС наголосив, що Київ цінує підтримку Сербією суверенітету, територіальної цілісності та Формули миру України.

"Я вітаю рішення Сербії знову відкрити своє посольство в Києві вже цього року", - додав Сибіга.