Посольство Сербії цьогоріч відновить роботу в Києві, - Сибіга
У 2024 році посольство Сербії відновить свою роботу в Києві
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х.
Він поінформував, що зустрівся із сербським колегою Марко Джуричем. Глава українського МЗС наголосив, що Київ цінує підтримку Сербією суверенітету, територіальної цілісності та Формули миру України.
"Я вітаю рішення Сербії знову відкрити своє посольство в Києві вже цього року", - додав Сибіга.
- 22 червня повідомлялось, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Сербія значно збільшила продаж зброї на Захід, у результаті чого Україна через треті країни отримала сербських боєприпасів на 800 млн євро.
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