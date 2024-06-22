Сербія від початку повномасштабного вторгнення РФ передала Україні через треті країни боєприпасів на €800 млн, - FT

Про це повідомляє Financial Times.

За підрахунками видання, від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна вже отримала від Сербії боєприпасів через треті країни на суму близько 800 млн євро.

З цією оцінкою погодився й сербський президент Александар Вучич, зазначивши, що вона є в цілому точною. Він розглядає цю ситуацію як бізнес-можливість, наполягаючи на тому, що не збирається ставати на чийсь бік у війні.

"Це частина нашого економічного відродження і важливо для нас. Так, ми експортуємо наші боєприпаси, - зазначив він. - Ми не можемо експортувати в Україну або в Росію, але у нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами, іншими. Що вони з цим роблять в кінцевому підсумку - це їхня робота".

Вучич зауважив, що навіть якби знав кінцевого отримувача боєприпасів, то все одно не заперечував, оскільки, як він стверджує, це не його робота.

"Моя робота полягає в тому, щоб гарантувати, що ми законно поводимося з нашими боєприпасами, що ми їх продаємо. Я повинен дбати про своїх людей, і це все. Це все, що я можу сказати. У нас є друзі і в Києві, і в Москві. Це наші брати-слов'яни", - пояснив він.