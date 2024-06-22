Сербія від початку повномасштабного вторгнення РФ передала Україні через треті країни боєприпасів на €800 млн, - FT
Від початку повномасштабного вторгнення Росії Сербія значно збільшила продаж зброї на Захід, у результаті чого Україна через треті країни отримала сербських боєприпасів на 800 млн євро
Про це повідомляє Financial Times.
За підрахунками видання, від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна вже отримала від Сербії боєприпасів через треті країни на суму близько 800 млн євро.
З цією оцінкою погодився й сербський президент Александар Вучич, зазначивши, що вона є в цілому точною. Він розглядає цю ситуацію як бізнес-можливість, наполягаючи на тому, що не збирається ставати на чийсь бік у війні.
"Це частина нашого економічного відродження і важливо для нас. Так, ми експортуємо наші боєприпаси, - зазначив він. - Ми не можемо експортувати в Україну або в Росію, але у нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами, іншими. Що вони з цим роблять в кінцевому підсумку - це їхня робота".
Вучич зауважив, що навіть якби знав кінцевого отримувача боєприпасів, то все одно не заперечував, оскільки, як він стверджує, це не його робота.
"Моя робота полягає в тому, щоб гарантувати, що ми законно поводимося з нашими боєприпасами, що ми їх продаємо. Я повинен дбати про своїх людей, і це все. Це все, що я можу сказати. У нас є друзі і в Києві, і в Москві. Це наші брати-слов'яни", - пояснив він.
- 15 квітня повідомлялось, що уряд Сербії планує підписати з Францією угоду про постачання озброєнь, що свідчить: війна РФ в Україні спонукає союзника Москви диверсифікувати свої закупівлі військової техніки.
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