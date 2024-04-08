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Ексклюзив

Потрібно розробити "план Б", щоб перемога України і безпека Європи не залежали від США, - екснардепка Гопко

8 квітня, 2024 понедiлок
16:13
Світ Ганна Гопко

У США немає стратегії перемоги України, це ключове. Тому перемога України і безпека Європи не повинні залежати від Америки

Про це розповіла народна депутатка VIII скликання, голова правління ГО "Мережа захисту національних інтересів "АНТС" Ганна Гопко в етері телеканалу "Еспресо".

"В ЄС вже зрозуміли, що російська загроза, у випадку поразки України, вийде за межі, і РФ не зупиниться. Перед нами є завдання для країн, які вже "прокинулись" і зрозумiли, що загроза РФ, це загроза для кожної країни Європейського континенту. Ми маємо пояснити, що вони не можуть чекати на американців і мають розробити "план Б", щоб перемога України і безпека Європи не залежали від США. Дуже важливо, щоб Німеччина і Франція продемонстрували єдність у підходах. Адже багато країн ЄС орієнтуються на них. Коли Макрон за військові місії, а Шольц не дає навіть ракети Taurus Києву, багато не знають куди приєднуватися, а це дуже погано для нас", - сказала Гопко.

За її словами, Україна сьогодні повинна відправляти різні делегації за кордон. Нам потрібно продумати, як вигравати війну у випадку, якщо в майбутньому допомоги від США не буде.

"Президент Зеленський має зробити висновки, і не думати, що тільки він чи керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, може представляти Україну за кордоном. Потрібно запросити до діалогу найкращих фахівців, які вже довели свою ефективність. Треба всередині країни провести координаційну зустріч і продумати, як Україні вигравати війну, якщо це буде останній пакет допомоги від США. Нам треба вирішити, як на базі "коаліції рішучих", залучити Британію, Норвегію, Японію та інші країни, щоб створити стратегію для поразки і кінця російського імперіалізму", - додала Гопко.

Теги:
Україна
Росія
ЄС
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
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