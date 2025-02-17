Повернення Росії до G7 зараз неможливо уявити, - глава МЗС Франції Барро

Про це він сказав в ефірі телеканалу LCI, цитує Le Figaro.

"Сьогодні це неможливо уявити. Що таке G7? Це група найрозвиненіших демократій світу. Чи виглядає сьогодні Росія - або хоче виглядати - як розвинута демократія? Ні", - заявив французький міністр.

За словами Барро, зараз Росія поводиться як агресор, загрожуючи іншим країнам Групи семи.

"Вона ще й нападає на інших членів G7 нестримно і безсоромно. Тож сьогодні це неприйнятно", - наголосив він.

Водночас у майбутньому французький міністр допускає відновлення дипломатичного діалогу.

"Якщо в майбутньому, коли ми створимо умови для справедливого і тривалого миру, нам вдасться відновити відносини з російським народом, - чому ні. Ви знаєте, відповідальність за цю війну... лежить на плечах Володимира Путіна і, без сумніву, його дуже близького оточення, не російський народ розпочав цю агресивну війну проти України", - сказав Барро.

Він також заявив, що наразі не готовий говорити з главою російського МЗС Лавровим.

"Сьогодні – ні. Але я міг би поговорити з ним, як тільки ми подолаємо головну проблему, що стоїть сьогодні перед Європою - загрозу нашій безпеці з боку Росії Володимира Путіна", - підкреслив глава МЗС Франції.

Барро додав, що візьме слухавку, якщо йому скажуть, що "Росія нарешті погодилася, що Україна повинна мати реальні гарантії безпеки або навіть що Україна повинна вступити до НАТО".