Повний блекаут у Лівані: Алжир пообіцяв поставити паливо для ліванських електростанцій

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначили у виданні, починаючи з 1990-х років Ліван не має цілодобового електропостачання, а грошові перекази державній електроенергетичній компанії Лівану Electricité du Liban (EDL) для покриття хронічних збитків призвели до того, що десятки мільярдів доларів стали причиною величезного державного боргу цієї країни.

Згідно із заявою EDL, електропостачання відновиться поступово, як тільки будуть забезпечені нові поставки палива, або через угоду про обмін з Іраком, або з інших джерел.

У заяві алжирського державного радіо не було подробиць.