Повний блекаут у Лівані: Алжир пообіцяв поставити паливо для ліванських електростанцій
У неділю, 18 серпня, у Алжиру заявили, що країна негайно почне постачати паливо для електростанцій Лівану, після того, як напередодні ліванська електроенергетична компанія повідомила, що її запаси вичерпані
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначили у виданні, починаючи з 1990-х років Ліван не має цілодобового електропостачання, а грошові перекази державній електроенергетичній компанії Лівану Electricité du Liban (EDL) для покриття хронічних збитків призвели до того, що десятки мільярдів доларів стали причиною величезного державного боргу цієї країни.
Згідно із заявою EDL, електропостачання відновиться поступово, як тільки будуть забезпечені нові поставки палива, або через угоду про обмін з Іраком, або з інших джерел.
У заяві алжирського державного радіо не було подробиць.
- У суботу, 17 серпня, у Лівані сталося повне відключення електроенергії після того, як останній активний блок на електростанції Захрані був змушений зупинити роботу через вичерпання запасів мазуту.
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