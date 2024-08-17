У Лівані повністю відключили електроенергію

Про це повідомляє L'Orient Today.

"Останній активний блок на електростанції Захрані був змушений повністю зупинитися через повне вичерпання запасів мазуту на станції, що призвело до повного відключення електроенергії на всій території Лівану", - йдеться в повідомленні державного постачальника електроенергії Electricité du Liban (EDL).

Відключення торкнулося важливих об'єктів, зокрема, аеропорту, порту, водопровідних насосів, каналізаційних систем та в'язниць.

EDL заявила, що відновить роботу блоків, які були зупинені, як тільки буде забезпечено постачання мазуту.

Крім того, Південно-ліванське управління водопостачання заявило, що відключення EDL "суттєво вплинуло на його здатність перекачувати достатню кількість води" після зупинки останнього активного енергоблоку на електростанції Захрані.

Управління закликало громадян економити воду, оскільки постачання може бути скорочено.

Відключення сталось попри те, що у середу, 14 серпня, на засіданні уряду під головуванням тимчасово виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Наджиба Мікаті було досягнуто домовленості про "закупівлю частини необхідного палива", щоб запобігти відключенню всіх електростанцій компанії "Electricité du Liban" (EDL).

Тимчасовий міністр енергетики Валід Фаяд повідомив, що він вніс до порядку денного три заходи, і всі вони були схвалені.

Однак, за його словами, причиною відключень електроенергії є затримки з поставками палива, які пов'язані із несвоєчасним переказом коштів центральному банку Іраку, зареєстрованому у Banque du Liban (BDL).