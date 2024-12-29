Прем'єр-міністру Ізраїлю Нетаньягу проведуть хірургічне втручання

Про це повідомляє The Times of Israel.

У зв'язку з цим його адвокат Аміт Хадад подав клопотання про скасування запланованих слухань у кримінальній справі, на яких Нетаньягу мав свідчити цього тижня.

У клопотанні, поданому до Окружного суду Єрусалиму, йдеться, що прем'єр-міністр пройде операцію під повним наркозом і залишиться в лікарні на "кілька днів".

"На даному етапі ми просимо суд скасувати слухання, заплановані на цей тиждень", - зазначив Хадад, додавши, що він "надалі буде інформувати суд".

За його словами, сторона обвинувачення вже погодилася скасувати слухання на цьому тижні.

Нетаньягу почав давати свідчення 10 грудня і до цього часу вже шість разів виступав у суді за звинуваченнями, висунутими проти нього у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою.