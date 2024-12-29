Прем'єр-міністру Ізраїлю Нетаньягу проведуть хірургічне втручання
У неділю, 29 грудня, прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу проведуть операцію з видалення передміхурової залози, він кілька днів проведе у лікарні
Про це повідомляє The Times of Israel.
У зв'язку з цим його адвокат Аміт Хадад подав клопотання про скасування запланованих слухань у кримінальній справі, на яких Нетаньягу мав свідчити цього тижня.
У клопотанні, поданому до Окружного суду Єрусалиму, йдеться, що прем'єр-міністр пройде операцію під повним наркозом і залишиться в лікарні на "кілька днів".
"На даному етапі ми просимо суд скасувати слухання, заплановані на цей тиждень", - зазначив Хадад, додавши, що він "надалі буде інформувати суд".
За його словами, сторона обвинувачення вже погодилася скасувати слухання на цьому тижні.
Нетаньягу почав давати свідчення 10 грудня і до цього часу вже шість разів виступав у суді за звинуваченнями, висунутими проти нього у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою.
- У ніч на суботу, 21 грудня, з території Ємену була випущена гіперзвукова балістична ракета, яка влучила в один із районів Тель-Авіва, унаслідок чого щонайменше 16 людей поранено.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.75 Купівля 41.75Продаж 42.26
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.19
- Актуальне
- Важливе