Прем'єр Японії оголосив про зміцнення оборонного потенціалу

Про це повідомляє CNA.

"Нарощування військового потенціалу, включаючи ядерні та ракетні розробки, прискорюється в районах, що оточують Японію, і спроби односторонньої зміни статус-кво за допомогою сили зростають", - заявив Кішіда.

Він наголосив, що Японія стикається з "надзвичайно складним і напруженим" безпековим середовищем з часів Другої світової війни, і тому уряд зміцнюватиме свій оборонний і дипломатичний потенціал для підтримання миру і запобігання надзвичайним ситуаціям у сфері безпеки.

Зокрема, як зазначили у виданні, 10 квітня в США відбудеться саміт за участю Кішіди та президента США Джо Байдена, метою якого є зміцнення двостороннього безпекового альянсу в умовах зростання впливу Китаю та продовження військових випробувань Північної Кореї.