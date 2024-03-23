Прем'єр Японії оголосив про зміцнення оборонного потенціалу
У суботу, 23 березня, прем'єр-міністр Японії Кішіда Фуміо заявив, що Японія працюватиме над зміцненням свого оборонного та дипломатичного потенціалу задля підтримання миру, оскільки нарощування військової присутності навколо країни зростає
Про це повідомляє CNA.
"Нарощування військового потенціалу, включаючи ядерні та ракетні розробки, прискорюється в районах, що оточують Японію, і спроби односторонньої зміни статус-кво за допомогою сили зростають", - заявив Кішіда.
Він наголосив, що Японія стикається з "надзвичайно складним і напруженим" безпековим середовищем з часів Другої світової війни, і тому уряд зміцнюватиме свій оборонний і дипломатичний потенціал для підтримання миру і запобігання надзвичайним ситуаціям у сфері безпеки.
Зокрема, як зазначили у виданні, 10 квітня в США відбудеться саміт за участю Кішіди та президента США Джо Байдена, метою якого є зміцнення двостороннього безпекового альянсу в умовах зростання впливу Китаю та продовження військових випробувань Північної Кореї.
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У п'ятницю, 15 березня, Японія ухвалила рішення щодо зміни правил експорту військової техніки, щоб дозволити продаж винищувачів наступного покоління, розроблених спільно з Великою Британією та Італією.
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