Прем'єрка Італії Мелоні їде до Китаю: говоритиме про Україну

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерела, головна мета візиту Джорджії Мелоні до Китаю - стабілізувати зв’язки з Пекіном напередодні президентських виборів у США. Премʼєрка Італії зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном.

"З моменту приходу до влади у 2022 році Мелоні намагалася презентувати себе дипломатом, здатним спілкуватися з лідерами, які дотримуються різних ідеологій: від Віктора Орбана в Угорщині до канцлера Німеччини Олафа Шольца. Її амбіції зросли, щоб включити Сі до цієї групи", - пише Bloomberg про Джорджу Мелоні.

У Китаї Мелоні говоритиме обговорюватиме війну Росії проти України, а також говоритиме про ситуацію у Газі.

Візит триватиме з 27 по 31 липня.