Прем'єрка Італії Мелоні їде до Китаю: говоритиме про Україну
Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні відправилась з візитом до Китаю
Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією джерела, головна мета візиту Джорджії Мелоні до Китаю - стабілізувати зв’язки з Пекіном напередодні президентських виборів у США. Премʼєрка Італії зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном.
"З моменту приходу до влади у 2022 році Мелоні намагалася презентувати себе дипломатом, здатним спілкуватися з лідерами, які дотримуються різних ідеологій: від Віктора Орбана в Угорщині до канцлера Німеччини Олафа Шольца. Її амбіції зросли, щоб включити Сі до цієї групи", - пише Bloomberg про Джорджу Мелоні.
У Китаї Мелоні говоритиме обговорюватиме війну Росії проти України, а також говоритиме про ситуацію у Газі.
Візит триватиме з 27 по 31 липня.
- У 2025 році Італія збільшить військову допомогу Україні - вона має становити €1,7 млрд.
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