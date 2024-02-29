Президент Аргентини планує вкінці 2024 року провести "саміт підтримки Латинської Америки" для України
Президент Аргентини Хавʼєр Мілей заявив, що планує наприкінці цього року "саміт підтримки Латинської Америки" для України
Про це пише "РБК-Україна" із посиланням на Financial Times.
Зазначається, що плани Мілея відрізняють його від інших регіональних лідерів, зокрема бразильця Луїса Інасіу Лула да Сілва та мексиканця Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, які займають більш нейтральну позицію щодо війни Росії проти України.
Хавʼєр Мілей заявив, що для нього пріоритетні союзи з "країнами, які захищають свободу", тобто зі США, Ізраїлем і Україною.
- Президент Аргентини Хав'єр Мілей офіційно проінформував лідерів Бразилії, Китаю, Росії, ПАР та Індії щодо відмови Аргентини вступати до блоку БРІКС.
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