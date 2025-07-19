Президент Азербайджану Алієв озвучив умови, за яких може бути підписано мирну угоду з Вірменією

Про це інформує AZERTAC.

Цю заяву він зробив під час зустрічі з учасниками Шушинського глобального медіафоруму, який відбувся в Азербайджані.

"Є тільки два юридичні питання – конституція і розпуск Мінської групи. Як тільки це відбудеться, можна буде підписати мирну угоду", – заявив Алієв.

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Він також додав, що угоду можна буде парафувати й раніше, що, за його словами, є ідеєю, яку азербайджанська сторона вже висувала в Абу-Дабі.

"Парафування не означає підписання. Це просто означає, що одне – це сказати це усно, а інше – поставити свої ініціали на кожній сторінці та сказати, що все готово. Тож ми дійсно дуже близькі до цього", – підсумував Алієв.