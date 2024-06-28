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Президент Азербайджану розпустив парламент і призначив позачергові вибори

28 червня, 2024 п'ятниця
17:56
Світ Ільхам Алієв. 28 травня 2023 року, Лачин (Азербайджан)

Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв розпустив парламент країни шостого скликання та призначив позачергові вибори до міллі меджлісу

Зміст

Відповідний указ опубліковано у п'ятницю, 28 червня, на сайті президента Азербайджану.

Указ постановляє розпустити міллі меджліс Азербайджанської Республіки шостого скликання. Позачергові вибори до азербайджанського парламенту, згідно з документом, призначено на 1 вересня 2024 року.

Розпуск парламенту ініціювала минулого тижня владна партія "Новий Азербайджан". Міллі меджліс звернувся з відповідною пропозицією до Алієва 21 червня. 27 червня конституційний суд країни визнав постанову парламенту про проведення дострокових виборів такою, що відповідає конституції Азербайджану.

Опозиційні політики й партії вважають, що розпуск парламенту стане інструментом для фальсифікації результатів виборів.

Клан Алієвих

Ільхам Алієв безперервно керує Азербайджаном уже понад 20 років. Дружина президента Мехрібан Алієва посідає посаду віцепрезидента.  На позачергових виборах у лютому 2024-го його оголосили переможцем з результатом у понад 92,12% голосів.

Перед тим, у 1969-1982 та 1993-2003 роках країною правив його батько Гейдар Алієв.

Член Компартії Алієв-старший 1967 року очолив КДБ Азербайджанської РСР, а 1969 року став першим секретарем ЦК Компартії Азербайджану. Потім працював у Москві - на керівних посадах у ЦК і Раді Міністрів, після чого повернувся до Баку й обрався президентом.

Політична опозиція та вільні медіа в країні практично відсутні. Відповідно до зміненої Конституції термін президентських повноважень в Азербайджані тепер становить 7 років.

Теги:
вибори
Азербайджан
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