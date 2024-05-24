Президент Чехії Павел постраждав під час їзди на мотоциклі

Про це повідомляє Novinky.cz, інформацію підтвердили у Канцелярії президента Чехії Петра Павела.

"Президент Республіки постраждав під час їзди на мотоциклі. Травми несерйозні, але потребують короткого спостереження", – йдеться у повідомленні.

Не розголошуються точні обставини, за яких стався інцидент. У поліції не розслідують справу, бо аварія відбулась не на дорозі, а на замкнутому автодромі.

Центральний військовий госпіталь підтвердив, що Петр Павел госпіталізований. Він залишається у лікарні для спостереження.