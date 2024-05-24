Президент Чехії Павел постраждав під час їзди на мотоциклі
Ввечері четверга, 23 травня, стало відомо, що президент Чехії Петер Павел отримав травми під час їзди на мотоциклі
Про це повідомляє Novinky.cz, інформацію підтвердили у Канцелярії президента Чехії Петра Павела.
"Президент Республіки постраждав під час їзди на мотоциклі. Травми несерйозні, але потребують короткого спостереження", – йдеться у повідомленні.
Не розголошуються точні обставини, за яких стався інцидент. У поліції не розслідують справу, бо аварія відбулась не на дорозі, а на замкнутому автодромі.
Центральний військовий госпіталь підтвердив, що Петр Павел госпіталізований. Він залишається у лікарні для спостереження.
- 11 травня Павел заявив, Росія не бажає співпрацювати з Європою задля відновлення миру, натомість вона хоче відновити імперську велич Радянського Союзу.
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