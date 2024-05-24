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Президент Чехії Павел постраждав під час їзди на мотоциклі

24 травня, 2024 п'ятниця
03:24
Світ Петр Павел

Ввечері четверга, 23 травня, стало відомо, що президент Чехії Петер Павел отримав травми під час їзди на мотоциклі

Зміст

Про це повідомляє Novinky.cz, інформацію підтвердили у Канцелярії президента Чехії Петра Павела.

"Президент Республіки постраждав під час їзди на мотоциклі. Травми несерйозні, але потребують короткого спостереження", – йдеться у повідомленні.

Не розголошуються точні обставини, за яких стався інцидент. У поліції не розслідують справу, бо аварія відбулась не на дорозі, а на замкнутому автодромі.

Центральний військовий госпіталь підтвердив, що Петр Павел госпіталізований. Він залишається у лікарні для спостереження.

  • 11 травня Павел заявив, Росія не бажає співпрацювати з Європою задля відновлення миру, натомість вона хоче відновити імперську велич Радянського Союзу.
Теги:
політика
Новини ДТП
Чехія
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