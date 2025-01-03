Президент Філіппін Маркос-молодший звільнив віцепрезидентку Дутерте, яка погрожувала йому вбивством

Про це інформує The Guardian.

Наказ, підписаний Лукасом Берсаміном, адвокатом і виконавчим секретарем Філіппін, передбачає звільнення Дутерте і всіх колишніх президентів зі складу Ради, яка консультує президента з питань політики, що впливає на національну безпеку.

За його словами, цей крок був зроблений з метою "реорганізації та впорядкування" членства в раді, до складу якої входять ключові представники законодавчої влади, оборони, закордонних справ та кабінету міністрів.

"Наразі не вважається, що віцепрезидент має відношення до обов'язків членства у РНБ", - заявив Берсамін, додавши, що президент може додавати інших членів або радників у разі потреби.