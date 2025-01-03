Президент Філіппін Маркос-молодший звільнив віцепрезидентку Дутерте, яка погрожувала йому вбивством
У п'ятницю, 3 січня, президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший ухвалив рішення про виключення віцепрезидентки Сари Дутерте зі складу Ради національної безпеки після її погроз вбити президента та його сім'ю
Про це інформує The Guardian.
Наказ, підписаний Лукасом Берсаміном, адвокатом і виконавчим секретарем Філіппін, передбачає звільнення Дутерте і всіх колишніх президентів зі складу Ради, яка консультує президента з питань політики, що впливає на національну безпеку.
За його словами, цей крок був зроблений з метою "реорганізації та впорядкування" членства в раді, до складу якої входять ключові представники законодавчої влади, оборони, закордонних справ та кабінету міністрів.
"Наразі не вважається, що віцепрезидент має відношення до обов'язків членства у РНБ", - заявив Берсамін, додавши, що президент може додавати інших членів або радників у разі потреби.
- У суботу, 23 листопада, віцепрезидентка Філіппін Сара Дутерте заявила, що найняла кілера для вбивства президента Фердинанда Маркоса-молодшого, його дружини і спікера палати представників Мартіна Ромуальдеса, на випадок, якщо на неї буде скоєно замах.
Натомість президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що погроза віцепрезидентки Дутерте вбити його є частиною злочинної змови, та пообіцяв боротися з нею. Натомість вона сказала, що її погроза була "несправжньою".
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