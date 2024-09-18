Президент Фінляндії Стубб пропонує виключити Росію з Ради безпеки ООН

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

Рада безпеки ООН, яка складається з 5 постійних і 10 країн-членів, що змінюються, має на меті підтримувати глобальний мир, але геополітичне суперництво завело її в глухий кут у питаннях України та Гази.

За словами президента Фінляндії, він запропонує збільшити кількість постійних членів з п'яти до 10, додавши ще одного представника з Латинської Америки, двох з Африки та двох з Азії.

"Жодна держава не повинна мати право вето в Раді безпеки ООН", - сказав він.

Стубб заявив, що будь-який член організації, який веде незаконну війну, "подібну до тієї, яку Росія зараз веде в Україні", має бути виключений.