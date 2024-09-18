Президент Фінляндії Стубб пропонує виключити Росію з Ради безпеки ООН
Президент Фінляндії Александер Стубб закликає скасувати право вето для будь-якої держави та виключити з Ради безпеки ООН будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії в Україну
Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.
Рада безпеки ООН, яка складається з 5 постійних і 10 країн-членів, що змінюються, має на меті підтримувати глобальний мир, але геополітичне суперництво завело її в глухий кут у питаннях України та Гази.
За словами президента Фінляндії, він запропонує збільшити кількість постійних членів з п'яти до 10, додавши ще одного представника з Латинської Америки, двох з Африки та двох з Азії.
"Жодна держава не повинна мати право вето в Раді безпеки ООН", - сказав він.
Стубб заявив, що будь-який член організації, який веде незаконну війну, "подібну до тієї, яку Росія зараз веде в Україні", має бути виключений.
- Сполучені Штати Америки оприлюднили пропозиції щодо реформування Ради безпеки ООН: серед пропозицій два постійних місця для країн Африки.
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