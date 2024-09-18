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Президент Фінляндії Стубб пропонує виключити Росію з Ради безпеки ООН

Катерина Єсікова
18 вересня, 2024 середа
12:41
Світ Президент Фінляндії Александер Стубб

Президент Фінляндії Александер Стубб закликає скасувати право вето для будь-якої держави та виключити з Ради безпеки ООН будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії в Україну

Зміст

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

Рада безпеки ООН, яка складається з 5 постійних і 10 країн-членів, що змінюються, має на меті підтримувати глобальний мир, але геополітичне суперництво завело її в глухий кут у питаннях України та Гази.

За словами президента Фінляндії, він запропонує збільшити кількість постійних членів з п'яти до 10, додавши ще одного представника з Латинської Америки, двох з Африки та двох з Азії.

"Жодна держава не повинна мати право вето в Раді безпеки ООН", - сказав він.

Стубб заявив, що будь-який член організації, який веде незаконну війну, "подібну до тієї, яку Росія зараз веде в Україні", має бути виключений.

  • Сполучені Штати Америки оприлюднили пропозиції щодо реформування Ради безпеки ООН: серед пропозицій два постійних місця для країн Африки.

Теги:
ООН
Фінляндія
Рада безпеки ООН
Війна з Росією
Світ про Україну
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