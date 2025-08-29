Президент Португалії назвав Трампа російським агентом

Про це пише CNN.

У своєму виступі політик торкнувся міжнародної ситуації, назвавши Дональда Трампа прикладом нового стилю політичного лідерства — більш емоційного та орієнтованого на прямий контакт із громадянами без посередників — у світі, де баланс сил також змінився.

"Є одна цікава і складна річ: лідер найбільшої наддержави світу фактично є радянським, або ж російським агентом. Він діє як актив", — сказав президент Португалії.

Він підкреслив, що йдеться не про "альянс, заснований на дружбі, економічній, ідеологічній чи доктринальній близькості".

"Я кажу про те, що з об’єктивного погляду нове американське керівництво стратегічно сприяє Російській Федерації", — зазначив він, коментуючи дії президента США у війні проти України.

"Тобто вони перейшли від союзників на одному боці до ролі арбітрів у цьому протистоянні", — додав Ребелу де Соуза, наголосивши, що йдеться про арбітра, який хоче вести переговори лише з однією зі сторін, виключаючи як Україну, так і Європу, які змушені були "наполягати на своїй участі" у нещодавніх переговорах.