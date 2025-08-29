Фон дер Ляєн назвала Путіна хижаком і закликала ЄС "інвестувати у власну оборону"
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала російського диктатора Володимира Путіна хижаком і попередила про ризики, які РФ становить для Європи
Про це вона сказала під час візиту до Латвії.
Виступаючи разом із прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сіліньою, президентка Єврокомісії відзначила роботу країни над тим, щоб стати "справжнім центром виробництва дронів і протидронових технологій" у Європі, роблячи внесок у безпеку НАТО в регіоні, що межує з Росією.
"Ми знаємо, що Європа буде в безпеці лише тоді, коли східний кордон буде в безпеці", - наголосила фон дер Ляєн.
"На жаль, ризики, про які ваша країна та інші держави Балтії попереджали нас, справдилися. Жорстока війна Росії проти України триває вже четвертий рік, Путін — хижак, а його посіпаки роками атакують наші суспільства гібридними методами, кібернападами, і ще один приклад — використання мігрантів як зброї", - додала вона.
Фон дер Ляєн також повідомила, що ЄС досяг повного фінансування механізму SAFE обсягом 150 млрд євро для спільних закупівель у рамках ширших зусиль із нарощування оборонного виробництва.
Президентка Єврокомісії наголосила, що "весь Європейський Союз має усвідомити важливість роботи над готовністю, негайною готовністю" реагувати на ризики й загрози, які несе РФ. Це, за її словами, включає важливість фінансової гнучкості для країн-членів ЄС "задля інвестування у власну оборону", а також необхідність ширших спільних закупівель у Європі.
Крім того, фон дер Ляєн заявила, що паралельно ЄС має працювати над посиленням Збройних Сил України, щоб перетворити їх на "сталевого дикобраза, якого неможливо проковтнути для потенційних загарбників".
- У грудні 2024 року президент України Володимир Зеленський назвав Путіна довбо**бом за ідею вдарити "Орешником" по Києву.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.56
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.55
- Актуальне
- Важливе