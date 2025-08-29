Фон дер Ляєн назвала Путіна хижаком і закликала ЄС "інвестувати у власну оборону"

Про це вона сказала під час візиту до Латвії.

Виступаючи разом із прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сіліньою, президентка Єврокомісії відзначила роботу країни над тим, щоб стати "справжнім центром виробництва дронів і протидронових технологій" у Європі, роблячи внесок у безпеку НАТО в регіоні, що межує з Росією.

"Ми знаємо, що Європа буде в безпеці лише тоді, коли східний кордон буде в безпеці", - наголосила фон дер Ляєн.

"На жаль, ризики, про які ваша країна та інші держави Балтії попереджали нас, справдилися. Жорстока війна Росії проти України триває вже четвертий рік, Путін — хижак, а його посіпаки роками атакують наші суспільства гібридними методами, кібернападами, і ще один приклад — використання мігрантів як зброї", - додала вона.

Фон дер Ляєн також повідомила, що ЄС досяг повного фінансування механізму SAFE обсягом 150 млрд євро для спільних закупівель у рамках ширших зусиль із нарощування оборонного виробництва.

Президентка Єврокомісії наголосила, що "весь Європейський Союз має усвідомити важливість роботи над готовністю, негайною готовністю" реагувати на ризики й загрози, які несе РФ. Це, за її словами, включає важливість фінансової гнучкості для країн-членів ЄС "задля інвестування у власну оборону", а також необхідність ширших спільних закупівель у Європі.

Крім того, фон дер Ляєн заявила, що паралельно ЄС має працювати над посиленням Збройних Сил України, щоб перетворити їх на "сталевого дикобраза, якого неможливо проковтнути для потенційних загарбників".