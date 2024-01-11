Президент Румунії Йоганніс прагне стати наступним президентом Євроради, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

"Йоганніс приєднався до невеликого списку колишніх лідерів ЄС, включаючи Маріо Драгі з Італії та Ксав'є Беттеля з Люксембургу - чиї імена висувалися як можливі кандидати на посаду, яка є однією з найвищих у Європейському Союзі. Президент ради головує на зустрічах 27 лідерів ЄС і представляє блок у питаннях зовнішньої політики", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, другий президентський термін Йоганніса закінчується наприкінці року, і він не має права балотуватися знову.

Видання вважає, що йому буде важко отримати посаду очільника Єврорада, якщо президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн залишиться на другий термін, оскільки вони обоє є членами правоцентристської Європейської народної партії.

Натомість прессекретар офісу Йоханніса відмовився коментувати плани президента.