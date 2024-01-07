Голова Євроради заявив, що може достроково залишити посаду: його місце тимчасово займе Орбан, - ЗМІ
Президент Європейської Ради Шарль Мішель оголосив, що балотуватиметься на виборах до Європарламенту улітку, тому достроково залишить посаду. Якщо це станеться, наступником Шарля тимчасово може стати чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Про свої плани Мішель розповів в інтерв’ю трьом бельгійським виданням.
"Я вирішив брати участь у європейських виборах у 2024 році. Якщо мене оберуть, я займу своє місце. Європейська Рада може визначитись і назвати наступника до кінця червня, початку липня", - заявив він.
Вибори до Європарламенту відбудуться у червні. У разі обрання Мішеля він залишить посаду президента Євроради у середині липня.
За його словами, виборча кампанія не повинна вплинути на його поточне перебування на посаді. Мішель наголосив, що 2024 рік є дуже важливим роком виборів не лише в Європі, але й в усьому світі.
"Перш за все, європейський проєкт знаходиться на роздоріжжі, і є необхідність зміцнити легітимність європейської демократії. Я хочу бути частиною команди будівельників європейського проєкту і балотуюся, щоб продовжувати служити йому", - підкреслив чинний голова Євроради.
Варто зазначити, що Європейську Раду Шарль Мішель очолює з кінця 2019 року. Він міг залишатися на посаді до кінця листопада 2024 року.
Водночас згідно з європейським законодавством обов'язки президента Євроради до обрання наступника повинен виконувати член Європейської Ради від країни, яка головує в ній. Новий склад парламенту розпочне роботу в липні, а в цей час у Єврораді головуватиме Угорщина.
Як пише Politico, з огляду на напружені стосунки з Угорщиною більшість країн Європейського Союзу "відчайдушно хотіли б уникнути" сценарію того, що протягом шести місяців Радою керуватиме прем'єр країни Віктор Орбан.
Зазначається, що це перший випадок, коли чинний президент Ради ЄС буде кандидатом на виборах до Європейського парламенту, а також вперше він залишає посаду достроково.
Видання наголошує, що хоча рішення Мішеля є юридично допустимим, воно створює додатковий тиск на європейських лідерів, оскільки вони зазвичай мають більше часу на перестановки й домовленості під час великого розподілу найвищих посад в ЄС.
Після виборів до Європарламенту, що відбудуться 6-9 червня у всіх 27 країнах ЄС, європейські лідери зустрінуться 17 червня, а потім 27-28 червня. Саме на цих зустрічах вони, ймовірно, намагатимуться дійти згоди щодо заміни Мішеля.
- 8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.
- Водночас Віктор Орбан заявив, що переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам Угорщини й тому не мають бути поставлені на порядок денний.Також він надіслав листа очільникові Євроради Шарлю Мішелю з проханням не розпочинати переговори щодо вступу України до ЄС.
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