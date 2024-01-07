Голова Євроради заявив, що може достроково залишити посаду: його місце тимчасово займе Орбан, - ЗМІ

Про свої плани Мішель розповів в інтерв’ю трьом бельгійським виданням.

"Я вирішив брати участь у європейських виборах у 2024 році. Якщо мене оберуть, я займу своє місце. Європейська Рада може визначитись і назвати наступника до кінця червня, початку липня", - заявив він.

Вибори до Європарламенту відбудуться у червні. У разі обрання Мішеля він залишить посаду президента Євроради у середині липня.

За його словами, виборча кампанія не повинна вплинути на його поточне перебування на посаді. Мішель наголосив, що 2024 рік є дуже важливим роком виборів не лише в Європі, але й в усьому світі.

"Перш за все, європейський проєкт знаходиться на роздоріжжі, і є необхідність зміцнити легітимність європейської демократії. Я хочу бути частиною команди будівельників європейського проєкту і балотуюся, щоб продовжувати служити йому", - підкреслив чинний голова Євроради.

Варто зазначити, що Європейську Раду Шарль Мішель очолює з кінця 2019 року. Він міг залишатися на посаді до кінця листопада 2024 року.

Водночас згідно з європейським законодавством обов'язки президента Євроради до обрання наступника повинен виконувати член Європейської Ради від країни, яка головує в ній. Новий склад парламенту розпочне роботу в липні, а в цей час у Єврораді головуватиме Угорщина.

Як пише Politico, з огляду на напружені стосунки з Угорщиною більшість країн Європейського Союзу "відчайдушно хотіли б уникнути" сценарію того, що протягом шести місяців Радою керуватиме прем'єр країни Віктор Орбан.

Зазначається, що це перший випадок, коли чинний президент Ради ЄС буде кандидатом на виборах до Європейського парламенту, а також вперше він залишає посаду достроково.

Видання наголошує, що хоча рішення Мішеля є юридично допустимим, воно створює додатковий тиск на європейських лідерів, оскільки вони зазвичай мають більше часу на перестановки й домовленості під час великого розподілу найвищих посад в ЄС.

Після виборів до Європарламенту, що відбудуться 6-9 червня у всіх 27 країнах ЄС, європейські лідери зустрінуться 17 червня, а потім 27-28 червня. Саме на цих зустрічах вони, ймовірно, намагатимуться дійти згоди щодо заміни Мішеля.