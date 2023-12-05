Орбан знову звернувся до Мішеля з проханням не розпочинати перемовини про вступ України до ЄС
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 4 грудня надіслав листа очільникові Євроради Шарлю Мішелю з проханням не розпочинати переговори щодо вступу України до ЄС
Про це пише Politico.
У листі Орбан закликає Мішеля зняти рішення про старт переговорного процесу щодо вступу України до ЄС з порядку денного грудневого саміту. Політик вказує на те, що рішення про можливість старту перемовин не є об’єктивним.
Посли ЄС збираються сьогодні, щоб обговорити проєкт висновків для саміту, який усе ще містить ключову фразу: "Європейська Рада вирішує відкрити переговори про вступ з Україною та Молдовою". Представник ЄС у Брюсселі, який брав участь у переговорах, розповів Politico, що висновки залишилися незмінними, оскільки "26 із 27 країн все ще хочуть розпочати переговори про вступ".
Мішель скоротить свою поїздку до Пекіна на саміт ЄС – Китай і повернеться після першого дня зустрічей у четвер, аби продовжити свої дискусії з лідерами про подальше вирішення ситуації.
Під час спілкування з виданням один євродипломат назвав погрозу Орбана політичною театральністю і заперечив, що угорський прем’єр диктує порядок денний іншим 26 країнам.
"Ще один день, ще один лист із Будапешта. То що нового?" − сказав він.
Позитивною стороною є також те, що в листі Орбана немає двох моментів, які він підняв у своєму попередньому листі до Мішеля.
"Якщо порівняти ці два листи, то можна помітити, що він більше не згадує протидію гарантіям безпеки для України та санкціям Росії", − зазначив інший посадовець.
- 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.
- Минулого тижня Орбан заявив, що переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам Угорщини й тому не мають бути поставлені на порядок денний.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.74 Купівля 36.74Продаж 37.37
- EUR Купівля 39.81Продаж 40.78
- Актуальне
- Важливе